Bileziği çaldılar, güvenlik kamerasını hesaba katmadılar

Van'ın Erciş ilçesinde bir kuyumcuya müşteri gibi giren 2'si kadın 3 şüpheli, iş yeri sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak çaldıkları bilezik, güvenlik kamarası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Erciş ilçesi Van Yolu Caddesi'ndeki bir kuyumcuda geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Kuyumcu İsmail Çetinkaya'ya ait dükkana müşteri gibi giren 2'si kadın, 3 kişi, önce altınları inceledi. Daha sonra da kadın şüpheliler, kuyumcu Çetinkaya'nın oğlu Ozan Arif Çetinkaya'ya altın fiyatlarıyla ilgili çeşitli sorular sorarak, onu meşgul etmeye başladı. Bu sırada iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanan, erkek şüpheli de masanın üzerinde bulunan kelepçeli bileziği çaldı. İsmail Çetinkaya, akşam saatlerinde altınları sayarken kelepçeli bileziğin eksik olduğunu fark etti ve hemen durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kuyumcu Ozan Arif Çetinkaya olayı anlatırken, “Cuma günü saat 10:30'da dükkana 2'si kadın, 1 erkek şahıs geldi. Kilitli bilezikleri görmek istediler çıkardı. Bayan şahsın istediği kilitli bileziği tarttım fiyatını söyledim. O gün alış-veriş etmeden dükkandan ayrıldılar. Akşam sayım yaptığımızda bir bileziğimizin eksik olduğunu fark ettik. Kamera kayıtlarından baktık, ben bayan şahsın söylediği kilitli bileziği tartarken erkek olan şahsın diğer kilitli bileziğin çalındığını gördük. daha sonra konuyu polise bildirdik“ dedi.