Bir zamanlar terörle anılan Çatak’ta rafting heyecanı

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, doğal güzelliğiyle insanları büyüleyen Çatak’ın eskiden terörle anılan bir ilçe sıfatından çıktığını; artık sporla, kültürle, sanatla ve huzurla anıldığını söyledi. Akgül, güvenlik sorunlarının minimize edildikten sonra Çatak’ın güzelliklerini bütün Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak istediklerini ifade ederek, bu amaçla Türkiye Rafting Şampiyonası’nın Çatak’ta düzenlenmesi için gayret gösterdiklerini ve başardıklarını anlattı.

Ülkenin her köşesinin cennet olduğunu ve Çatak’ın da o cennet köşelerden bir tanesi olduğunu dile getiren Akgül, Çatak’ın artık terörle değil, güzelliklerle anılacağını kaydetti.

Türkiye Rafting Şampiyonası’nın 3. ayağının Çatak’ta gerçekleştirilecek olmasının kendileri için inanılmaz bir şans olduğunu vurgulayan Akgül, "Türkiye Rafting Şampiyonası 3. ayak yarışları 12-16 Eylül tarihinde Çatak Çayı’nda gerçekleştirilecek. Biz de en az 10 takımla bu yarışlara katılacağız. Belediyespor’u kurduk ve şu an 200’e yakın lisanlı sporcumuz var. Çatak, çayın aktığı ve ilçe merkezinden geçtiği, doğal güzellikleri olan bir ilçedir. Bu tür organizasyonlarla ilçeyi tanıtmak istiyoruz. Doğa turizmini bu bölgede yaygınlaştırmak istiyoruz” dedi.

Çatak Belediyespor Rafting Takımı Antrenörü ve Rafting İl Temsilcisi Süleyman Bayat ise, 12-16 Eylül’de Çatak’ta düzenlenecek olan şampiyonaya 10 takım hazırlandıklarını belirterek, “Yarışmaya 13 ilden yaklaşık 300 sporcu gelecek. İlçemizde terör olaylarından dolayı böyle etkinlikler olmuyordu. Kaymakamımız sayesinde artık ilçemizde bu tür organizasyonlar yapılacak. Tüm Türkiye’den buraya insanları davet ediyoruz. Etmemizdeki neden ise, ilçemiz sürekli televizyonlardan terörle anılıyordu. Artık ilçemizin kötü anılmasını istemiyoruz. Doğasıyla, sporuyla, kültürüyle anılmasını istiyoruz. Artık milli takıma sporcu göndermek istiyoruz” diye konuştu.