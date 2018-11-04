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Bitlis'ten gelen sevgiliye gasp şoku

Bitlis’ten Van’daki kız arkadaşının evine gelen şahsı arabası ile 19 bin TL’sini gasp ederek bir depoda zorla tutan 3 kişi tutuklandı.

Bitlis'ten Van'daki kız arkadaşının evine gelen şahsı arabası ile 19 bin TL'sini gasp ederek bir depoda zorla tutan 3 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, E.A. isimli şahsın gasp edildiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Müşteki E.A., 30 Ekim günü Bitlis'in Tatvan ilçesinden Van'a kız arkadaşı A.E.yi ziyarete geldiğini, akşam kız arkadaşının ikamet adresi olan İpekyolu ilçesi Kevenli Mahallesi'nde bulunan ikametine gittiklerini beyan etti. İkamete bir süre sonra 3 şahsın gelerek kendisini darp ettiğini ve cep telefonunun zorla alınarak hesabından 19 bin TL'nin gönderildiğini ifade eden E.A., şahsına ait aracın da gasp edildiğini ve kendisinin sabaha kadar bir depoda zorla tutulduğunu söyledi. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren T.K., T.Ö., M.İ. ve A.E., 31 Ekim'de gasp ettikleri araç, hesaplarına aktarılan paraya ait dekont ve gasp edilen parayla alınan cep telefonuyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.E. emniyette alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, T.K., T.Ö. ve M.İ. isimli 3 şüpheli ise “nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve hakaret” suçlarından sevk edildikleri adlı makamlarca tutuklandı.

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