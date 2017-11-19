Boksör ve karateci koruculardan gövde gösterisi

Edremit ilçesindeki Nur Tatar Kapalı Spor Salonunda 126 güvenlik korucusu için düzenlenen yemin törenine Van Valisi Murat Zorluoğlu, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, askeri erkan, kurum amirleri, korucuların aileleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Van Valisi Murat Zorluoğlu, bir süreden beridir ülkemizin bu coğrafyadaki bin yıllık varlığı ve bekası açısından tarihinin belki de en kritik sürecini yaşadığını söyledi. Zorluoğlu, “İstikbalimiz için adeta ikinci bir Kurtuluş Savaşı veriyoruz. Ülkemiz içeriden ve dışarıdan kuşatılmaya çalışılıyor, boyunduruk altına alınmaya çalışılıyor. İddialı, güçlü, kendi hedefleri olan ve bu hedeflere kararlı bir şekilde yürüyen bir Türkiye, birçoklarının işine gelmiyor, hoşuna gitmiyor. Bizim alan el değil veren el olmamızı hazmedemiyorlar. Türkiye kendi iradesini ortaya koydukça, masaya yumruğunu ‘ben de varım’ diye vurdukça, bizi durdurmak için kirli planlar bir bir ortaya konuluyor. Bu planların içerisinde milletin iradesini tankla, topla darbe girişimiyle esir alma var. Bu planların içerisinde teröre ve terör örgütlerine gizli ve aleni bir şekilde destek vermek var, terör örgütlerini sahiplenmek var. Maalesef bu planların içerisinde etnik kışkırtıcılık, mezhep kışkırtıcılığı var. Bu planların içerisinde figüran olarak PKK var, FETÖ var, DEAŞ var, DHKP-C var. Hükümetimizin, devletimizin kararlı duruşu, bizlerin burada etkin koordinasyonuyla polisimiz, askerimiz ve güvenlik korucularımızın vatanperver, gözü pek ve cesaretli mücadelesiyle Allah’ın izniyle bu bölgede ve Türkiye’de terörün kökünü kazıyacağız” dedi.

“Kahraman vatan evlatlarının arasına 126 yiğidi daha ekledik”

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli ise, yıllardır bu topraklarda Kürt ile Türk’ü ayırmak, devlet ile millet arasına mesafe koymak için türlü oyunların tezgahlandığını belirtti. Yüz yıldır bu coğrafyada ülkenin ve milletin selamete ermemesi için dünyanın farklı ülkelerinin gizli servislerinin buralarda fitneler çıkarmaya çalıştığını kaydeden Çiçekli, “35 yıldır bu fitneyi ve ayrımcılığı kendilerine taşeron edindikleri hain PKK terör örgütü üzerinden sürdürmektedirler. 35 yıldır terörle mücadelede devam eden azim ve kararlı mücadelemiz sonucunda nihayet terör örgütünün beli kırılmış ve eylem kabiliyeti minimize edilmiştir. Terörle mücadelede saha bilgisi ve topluma entegrasyonu çok kuvvetli olan güvenlik korucularımız bizim en önemli ve kıymetli müdahale unsurlarımızdan biri olarak yıllardır milletine ve devletine gururla, onurla hizmet etmektedirler. Bu yıl bu kahraman vatan evlatlarının arasına 126 yiğidi daha ekledik” ifadelerini kullandı.

“Korucular operasyonlarda göğsümüzü kabartıyorlar”

Alımlara çok sayıda adayın başvuruda bulunduğunu, 126 yiğidin zorlu mülakatlar neticesinde tek tek seçildiğini vurgulayan Çiçekli, “Mülakatta başarılı olan korucularımıza farklı bir eğitim modeli ile boks, judo ve karate gibi yakın dövüş sporlarının yanında silah kullanma, yakın koruma, etkili iletişim kursları da verildi. İlçemizde riskli kamu kurumlarını korumanın yanında önleyici kolluk hizmetlerinde de faydalandığımız güvenlik korucularımız, operasyonlarda da son derece başarılı sonuçlar alarak göğsümüzü kabartmaktadır. Çok büyük bir kısmı lise ve üniversite mezunu olan bu 126 kardeşimiz, koruculuk müessesesinin yeniden şekillendiği bu günlerde bundan sonra alınacak adaylar için de çok güzel bir örnek teşkil etmekte ve daha önce göreve başlayan güvenlik korucusu arkadaşlarımızdan aldıkları bayrağı daha ileri götürmede üzerlerine düşeni yapmaktadırlar” diye konuştu.

“Korucularımız ellerinden geleni yapıyor”

Vali Murat Zorluoğlu’na sunmuş olduğu desteklerden dolayı da şükranlarını sunan Çiçekli, “Bugünkü yemin töreni vesilesi ile 35 yıldır bu topraklarda yaşanan hak ile batıl mücadelesinde hakkın yanından ayrılmayan tüm güvenlik korucusu arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Bu uğurda şehit olanlara Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler, görevlerinin başındaki yiğitlerimize de hayırlı mesailer diliyorum. Bizzat tek tek alımını gerçekleştirdiğimiz bu 126 arkadaşımızın ve görevlerine devam eden tüm güvenlik korucularımızın vatanımıza ve milletimize hizmet noktasında ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini büyük bir gururla ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.

“Şer odaklarına karşı mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz”

Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, terörle mücadeleye değinerek, “Bugün Doğu ve Güneydoğu bölgesinin en ücra köşelerinde fareler gibi kaçan alçak terör örgütü mensuplarını her yerde kovalıyor ve onların inlerine girmeye devam ediyoruz. Sizden önce aynı üniformayı taşıyan büyükleriniz, bu görevi layıkıyla yerine getirdi. İnanıyor ve güveniyoruz, sizler de bu şanlı koruculuk bayrağını taşıyacak, en kısa zaman içerisinde askerimizle polisimizle birlikte terör örgütünün tamamını Türkiye’nin gündeminde çıkaracaksınız. Şehit ve gazi dedelerimizin mübarek kanlarıyla, fedakar ve cefakar nenelerimizin alın teriyle yoğrulan bu topraklar, üzerinde dün olduğu gibi bugün de birliğimizi ve kardeşliğimizi bozmak isteyen şer odaklarına karşı mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz” dedi.

“Koruculuk onurdur, şereftir”

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen ise, koruculuğun bir meslek değil dava olduğunu belirterek, “Koruculuk haksızlık karşısında dik durma sanatıdır. Koruculuk; Doğu ve Güneydoğu halkının devletle olan barışık yüzünün simgesidir. Koruculuk onurdur, şereftir. Türkiye’deki 53 bin korucuya seslenmek istiyorum. Sizler bugüne kadar olduğunuz gibi bundan sonrada dağlarımızda hiçbir eşkıya kalmayacak şekilde mücadelenizi, azim ve kararlılıkla sürdürmeniz lazım. Çünkü PKK’lılar en büyük zararı biz bölge halkına veriyor. İş makinelerini yakıyorlar. Bize gelen sağlık hizmetini engelliyorlar. Kalkınmamıza, gelişmemize engel oluyorlar. Onun için biz 53 bin kişilik güçlü bir ordu olarak, elimize silahlarımızı alıp son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, bu ülkenin dağlarında insanlar barış, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşamlarını sürdürünceye kadar teröristlerin peşine düşeceğiz ve son teröristi de Allah’ın izniyle etkisiz hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından boks, judo ve karate ile yakın dövüş sporları alanında eğitim alan güvenlik korucuları bir gösteri yaptı. Ardından yapılan yemin töreni, dua yapılması ve Van Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterisiyle son buldu.