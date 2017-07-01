Bölge cerrahları Van’da buluştu

’si gerçekleştirilen Cerrahi Günleri toplantısı, 7 ilden gelen cerrahların katılımı ile yapıldı.

Elite World Van Hotel’de gerçekleştirilen toplantıya Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Heybet Semur, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ümit Haluk İliklerden ve bölgeden gelen cerrahlar katıldı. Açılış konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, bölgede yaşanan sağlık sorunlarına değinerek, “Bu önemli toplantının ilimizde yapılmasını önemsiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bölgemizin sağlık turizmi anlamında en iyi noktada olduğunu biliyoruz. Fakat bu sağlık turizminde ne kadar pay alıyoruz, o tartışılır. Bizler 2 yıl önce Kuzey Irak’a yaptığımız ziyarette, yetkililer devlet bütçesinden 5 milyar dolar sağlığa ayırdıklarını ifade ettiler. Bu çok önemli bir para, ancak hastalar Hindistan ve Lübnan gibi ülkelere gönderiliyor. Bizler burada şu hatayı yapıyoruz. Bir tedavi 5-10 bin TL’ye yapılabilecekken, kimi özel hastanelerimiz bunu abartarak 85-100 bin dolar gibi fiyatlara yapmaya çalışıyorlar. Bu da sağlık turizmine darbe vurmaktadır. Bu hepimizin sorunudur. Bizler bu insanların sürekli buralara gelmelerini temin etmeliyiz” dedi.

Burada yapılan toplantının sonuç bildirgesinin bir rapor haline getirilmesini isteyen Rektör Battal, bunu önümüzdeki günlerde Van’ı ziyaret etmesi planlanan Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a sunacaklarını ifade etti.

Van Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Heybet Semur da, il olarak sağlık alanında çok ciddi çalışmalara imza attıklarını ifade ederek, “Van ili Türkiye’de bulunan 30 sağlık bölgesinden bir tanesi konumundadır. Van; Hakkari, Muş, Bitlis ve Ağrı olmak üzere toplam 2,5 milyon civarında bir nüfusa hitap eden bir merkezdir. Van Eğitim ve Araştırma Hastanemiz, bakanlığının kendi verilerine göre Türkiye’de en çok sevk kabul eden hastane konumundadır” diye konuştu.

Semur, bölgede gündeme getirilmesi gereken önemli bir konun da sağlık turizmi olduğuna dikkat çekti.

Van, Hakkari, Siirt, Kahramanmaraş, Bitlis, Ağrı ve Şırnak illerinden cerrahların katıldığı toplantı, Hakkâri Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahi Uzmanı Dr. Zeynep Pelin Sürücü tarafından yapılan sunumla devem etti.