Bölge Hastanesinin hem ismi hem de başhekimi değişti

Van’da 5 Eylül 2011’de açılan ve 12 Mart 2016 tarihinde Türkiye’nin ilk akıllı hastanesini bünyesine katarak sağlık kompleksi haline gelen Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ismi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim Araştırma Hastanesi olarak değiştirilirken, hastane başhekimliğine ise Op. Dr. Ümit Haluk İliklerden atandı.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Op. Dr. Ümit Haluk İliklerden, burada hem bölgeye hem de Van’a yakışır bir hizmet vereceklerini belirterek, “Bir Vanlı olarak çocukluğumda buralardaki hastanelerde tedavi görmüş, şifa bulmuş ve sonrasında bu hastanede hekimlik yapmış biri olarak burada yöneticilik görevinin zorluğunun bilincindeyim. Bu anlamda hastanemizde halkımıza modern, çağdaş tıbbi hizmetler sunmak için tüm ekimizle beraber büyük bir gayret içerisinde olacağız. Bizleri buna layık gören yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.



“Sosyal sağlık sorumluluk projeleri geliştireceğiz”

Hastane ile alakalı yeni hedefleri ve yürütecekleri projelerden de söz eden Op. Dr. İliklerden, “Hastanemiz çok köklü bir kurumdur. Burada yapılabilecek çok güzel projeler, çok büyük işler var. Buradaki projelerin biraz da sürpriz olmasını istiyoruz. Sağlık alanında çığır açacak projelerimiz var. Bunlar, teknik, akademik, bilgi işlemlerle alakalı, yöneticilikle alakalı, kayıt ve otomosyunla alakalı kolaylaştırıcı projelerimiz olacaktır. Yine sağlık hizmetleri anlamında yapacağımız projelerimiz olacak. Tabi projelerimizin içerikleri ve uygulamaları zamanla oraya çıkacaktır. Burada özellikle sosyal sağlık sorumluluk projeleri geliştireceğiz. İnşallah burası kendi büyüklüğüne yakışır bir hastane olarak hizmet vermeye devam edecektir” şeklinde konuştu.

Hastanenin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim Araştırma Hastanesi olarak hizmetlerine devam ettiğini aktaran Op. Dr. Haluk İliklerden şöyle devam etti:

“Burada hem Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanemiz, hem Kardiyoloji ve KVC hastanemiz, hem de 15 Temmuz darbe kalkışması sonrasında bünyemize giren İskele ve İpekyolu ek binalarımızla hizmet alanımız genişledi. Özellikle Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanemizi çocuk dostu bir hastane haline getireceğiz. Çocuklarımız burada hem oyun oynayabilecek hem de tedavisini görecek ve şifalarına kavuşacaklardır.”

Evli ve 2 çocuk babası olan Op. Dr. Ümit Haluk İliklerden İstanbul Tıp Fakültesi Mezunu olup, ihtisasını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Genel Cerrahi bölümünde tamamladı. Daha önce Özalp Devlet Hastanesinde genel cerrah olarak görev yapan İliklerden, Van nüfusuna kayıtlıdır.