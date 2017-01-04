Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 14:20

Bölge Hastanesinin hem ismi hem de başhekimi değişti

Bölge Hastanesinin hem ismi hem de başhekimi değişti

04 Ocak 2017 14:20

Van’da 5 Eylül 2011’de açılan ve 12 Mart 2016 tarihinde Türkiye’nin ilk akıllı hastanesini bünyesine katarak sağlık kompleksi haline gelen Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ismi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim Araştırma Hastanesi olarak değiştirilirken, hastane başhekimliğine ise Op. Dr. Ümit Haluk İliklerden atandı.
İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Op. Dr. Ümit Haluk İliklerden, burada hem bölgeye hem de Van’a yakışır bir hizmet vereceklerini belirterek, “Bir Vanlı olarak çocukluğumda buralardaki hastanelerde tedavi görmüş, şifa bulmuş ve sonrasında bu hastanede hekimlik yapmış biri olarak burada yöneticilik görevinin zorluğunun bilincindeyim. Bu anlamda hastanemizde halkımıza modern, çağdaş tıbbi hizmetler sunmak için tüm ekimizle beraber büyük bir gayret içerisinde olacağız. Bizleri buna layık gören yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Sosyal sağlık sorumluluk projeleri geliştireceğiz”
Hastane ile alakalı yeni hedefleri ve yürütecekleri projelerden de söz eden Op. Dr. İliklerden, “Hastanemiz çok köklü bir kurumdur. Burada yapılabilecek çok güzel projeler, çok büyük işler var. Buradaki projelerin biraz da sürpriz olmasını istiyoruz. Sağlık alanında çığır açacak projelerimiz var. Bunlar, teknik, akademik, bilgi işlemlerle alakalı, yöneticilikle alakalı, kayıt ve otomosyunla alakalı kolaylaştırıcı projelerimiz olacaktır. Yine sağlık hizmetleri anlamında yapacağımız projelerimiz olacak. Tabi projelerimizin içerikleri ve uygulamaları zamanla oraya çıkacaktır. Burada özellikle sosyal sağlık sorumluluk projeleri geliştireceğiz. İnşallah burası kendi büyüklüğüne yakışır bir hastane olarak hizmet vermeye devam edecektir” şeklinde konuştu.
Hastanenin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim Araştırma Hastanesi olarak hizmetlerine devam ettiğini aktaran Op. Dr. Haluk İliklerden şöyle devam etti:
“Burada hem Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanemiz, hem Kardiyoloji ve KVC hastanemiz, hem de 15 Temmuz darbe kalkışması sonrasında bünyemize giren İskele ve İpekyolu ek binalarımızla hizmet alanımız genişledi. Özellikle Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanemizi çocuk dostu bir hastane haline getireceğiz. Çocuklarımız burada hem oyun oynayabilecek hem de tedavisini görecek ve şifalarına kavuşacaklardır.”
Evli ve 2 çocuk babası olan Op. Dr. Ümit Haluk İliklerden İstanbul Tıp Fakültesi Mezunu olup, ihtisasını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Genel Cerrahi bölümünde tamamladı. Daha önce Özalp Devlet Hastanesinde genel cerrah olarak görev yapan İliklerden, Van nüfusuna kayıtlıdır.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
1
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    1°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    3°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    3°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç