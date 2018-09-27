Bölgenin ilk yağlı güreş festivali Van'da düzenlenecek

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından “Kırkpınar'dan Gürpınar'a” sloganlı bölgenin ilk yağlı güreş festivali düzenleniyor.

Gürpınar Belediyesi tarafından bölgenin ilk ve tek yağlı güreş organizasyonu olma özelliğini taşıyan ‘Kırkpınar'dan Gürpınar Ulusal Yağlı Güreş Festivali', 4-5 Ekim tarihlerinde Türkiye'nin önde gelen başpehlivanlarının katılmasıyla gerçekleşecek. Düzenlenecek festivalle ilgili açıklamalarda bulunan Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Edirne'den Van'a birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesi amacıyla böyle bir programa imza attıklarını belirtti. Gürpınar ilçesi olarak bir adım daha ileri gittiklerini ifade eden Kaymakam Doğramacı, “Bu kapsamda çok hoş bir projeye imza attık. ‘Kırkpınar'dan Gürpınar'a' şeklinde bir proje yaptık. Bununla ilgili girişimlerde bulunduk. Bu konuda son noktaya geldik” dedi.

“Van'ı her yerde temsil ediyoruz”

İlçede yaklaşık 180 lisanslı güreşçinin olduğunu anımsatan Doğramacı, “Güreşçilerimizle Gürpınar olarak Van'ı her yerde temsil ediyoruz. Güreşçilerimiz çok yeteneklidir. Bu yeteneklerini daha da ilerletmek için onlara farklı fırsatlar sunmak adına ferdi sporlar merkezi kurduk. Birçok yerde olmayan bir merkez kurduk. Çocuklarımızın sporla olan ilişkisini artırmaya çalışıyoruz. ‘Kırkpınar'dan Gürpınar'a' festivalimizi de bu anlamda düşündük. Daha sonra Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ile irtibata geçtik. Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesindeki yağlı güreş düzenleyen tek ilçesiyiz. Şu an bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Yerin inşasından dolayı bu tarihe kaldı. Ancak önümüzdeki zamanlarda bunu daha erkene alınmasını düşünüyorum” diye konuştu.

‘Kırkpınar'dan Gürpınar'a' yağlı güreş festivalinin amacının ülkenin en batısından en doğusuna birlik, beraberlik ve kardeşlik köprüsü oluşturmak olduğunu dile getiren Doğramacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Edirne'nin Van'a, Van'ın Manisa'ya, Hakkari'nin Tekirdağ'a uzak olmadığını göstermek istiyoruz. Aslında istenirse hepsi yan yanadır. Bu bağlamda 4 Ekim günü yağlı güreşler düzenlenecektir. Artık batıdan, doğuya bir akım olabilir. Çünkü buraların potansiyeli çok fazladır. Bu vesileyle herkesi düzenleyeceğimiz programa davet ediyorum.”