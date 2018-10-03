Bölgenin yetiştiricilerinden manda çiftliğine ziyaret

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) organizasyonu ve desteğiyle Bitlis, Hakkâri ve Muş illerinin damızlık manda yetiştiricileri birliği temsilcileri, manda yetiştiricileri ve ajans personelinden oluşan 40 kişilik heyet, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Buffa markasıyla faaliyet gösteren Bufala Süt Ürünleri Manda Çiftliğini ziyaret etti.

Manda bakım ve beslenmesi ile çiftlikte üretilen İtalyan peynirleri konusunda bilgi alan heyet, muhtemel işbirliklerini geliştirmek amacıyla istişarelerde bulundu. Çiftlik yöneticisi Angelo Lotumolo'nun manda yetiştiriciliği konusundaki tecrübelerini çiftçilere aktardığı ziyaretin sonunda, Buffa çiftliğinin sahipleri olan Niyazi Yelkencioğlu ve Ömer Aral'a günün anısına Bitlis balı ve Muş kaşarı hediye edildi.

Buffa markası, Bufala Süt Ürünleri Sanayi adı altında Niyazi Yelkencioğlu ve Ömer Aral ortaklığında 2013 yılında Kocaeli'nin mandalarıyla ün yapmış Kandıra ilçesinde kuruldu. Kandıra Mandacılık adı altında kurulan çiftlikte, İtalya'dan getirilen süt verimi yüksek mandalar ile hijyenik ortamda otomatik süt sağım aletleri ile kaliteli manda sütü üretimine başlandı. 2015 yılında tamamlanan modern mandıra tesisinde İtalya'dan ithal makinelerle tecrübeli peynir ustalarının denetimi altında sağılan manda sütünden İtalyan peynirleri Mozzarella, Burrata, Ricotta ve Mascarpone ile birlikte manda yoğurdu ve kaymak üretiliyor.