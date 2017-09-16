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16 Eylül 2017 16:47

Briket üreticilerine yer tahsisi yapıldı

Van’ın Çaldıran ilçesindeki briket üreticilerine yeni yer tahsisi yapıldı.

Briket üreticilerine yer tahsisi yapıldı

16 Eylül 2017 16:47


Çaldıran Belediyesi, ilçede çevre kirliliğini önlemek için briket üreticileri için planladığı çalışmalarını tamamladı. İlçe merkezinde çevre kirliliği ve görsel anlamda olumsuzluk oluşturan briketçiler için Çaldıran Belediyesi tarafından yer tahsisi yapıldı. Tahsis edilen yerde briketçi esnafı için kura çekimi yapıldığını ifade eden Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “İlçemizde briket üreticileri mahalle aralarında briket imal etmekteler. Bu hem üreticilerimiz için hem de şehrimizin görselliği açısından olumsuzluk oluşturuyordu. Belediyemiz İmar Şehircilik Müdürlüğü ekiplerimiz, Doğubayazıt Yolu üzerinde bulunan Kırgülü mevkiindeki sanayi sitemizin yanında bulunan boş arazide yer tespiti yaparak, gerekli çalışmalarını tamamladı. Hak sahiplerine yerleri verilerek üretimler yeni yerde başlanacak. İlçe merkezimizde gerekli düzenlemeleri yaparak şehirleşmeye doğru yol alma arzusundayız. İlçemizdeki seyyar satıcılarımız içinde düzenli yerler ayarlayarak, ürünlerini pazarlayacakları alanlar için çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.




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