Brukiler Derneği, Tarihi Van Evlerinde şenlik düzenledi

Tarihi Van Evleri anfisinde yapılan şenliğe Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Muğdat Günini, CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukçu'nun yanı sıra Vanlı sanatçı Mehmet Öndül, Yusuf Sahik, Ali Gündüz, Fatih Şirazi, Engin'e Wane, Şahbent Şahin, Ertuğrul'e Hesen, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Brukiler Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şerif Erbenzer'in selamlama konuşmasının ardından Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Vanlı iş adamı Zahir Kandaşoğlu ve Yusuf Tuncil'in konuşmaları ile devam eden şenlikte, folklor gösterileri sunuldu.

Vanlı sanatçıların sahne aldığı şenlik, plaket töreni ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.