Bu kafede kitap okuyana çay, kahve bedava

En büyük desteği öğrencilerinden ve meslektaşlarından alan Edebiyat öğretmeni Çokbakar ve Çalımlı, amaçlarının vatandaşlara kitap okumayı sevdirmek olduğunu ifade ettiler. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Taner Çokbakar, iş yerlerinin bulunduğu Şemsiyeli Sokakta birçok konseptte kafe açıldığını belirterek, “Bizler de farklı bir konseptte bir yer açtık. Özellikle kitap kahve konseptini tercih ettik. İnsanların rahatça gelip kitap okuyabilecekleri, huzurlu bir ortamda oturup çay kahve içebilecekleri bir yer tasarladık. Malum Şemsiyeli Sokak olarak hemen hemen her kafede farklı konseptler var. Millet olarak kitap okuma noktasında son derece zayıfız. Buradaki amacımız insanlarımıza bir nebze de olsa kitap okumayı sevdirmektir” dedi.

“Amacımız sevdirmek”

Bu anlamda türlü sloganlar geliştirdiklerini ifade eden Çokbakar, “Kitap okuyana çay bedava kahve bedava gibi türlü slogan ve kampanyalar geliştirdik. Amacımız kitap okumayı sevdirmek. Yavaş yavaş ilgi artıyor. Bu birden olacak bir şey değil tabiî ki kültürler birden ortaya çıkmıyor, bu şekilde alacaktır. Kitap okuyana çay- kahve bedava kampanyamız devam ediyor. Sanal ortamda reklamımız da var. Ben edebiyat öğretmeniyim öğrencilerimizin bu anlamda iyi bir talebi var. Sürekli buraya geliyorlar sağ olsunlar bu anlamda güzel bir atmosfer oluşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Kitap okumaya teşvik etme anlamında çok başarılı bir kampanya”

İngilizce öğretmeni Sevil Sevin de meslektaşları tarafından açılan kafeye kitapseverleri davet ederek, “Gerçekten burada kitap okumak çok keyifli, çok güler yüzlü bir ekip var. Ayrıca arkadaşlarımız okumaya teşvik eden çok güzel bir kampanya da başlatmışlar. Kitap okuyanlar burada ücretsiz olarak çay kahve içebiliyorlar. Aslında sosyal sorumluluk anlamında da insanları kitap okumaya teşvik etme anlamında çok başarılı bulduğum bir kampanya olmuş. Onları canı gönülden destekliyoruz. Sık sık buraya gelip kitap okuyup çayımız içeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kitap okumayı çok seviyorum”

İzmir Ödemiş’ten geldiğini belirten Osman Ersönmezoğlu ise Van’da bu tarz yerlerin açılmasının önemli olduğunu ifade ederek, “İlkokul mezunuyum ama kitap okumayı çok seviyorum. Değişik romanlar falan okumaya çalışıyorum. Burada da değişik kitaplar mevcuttur. Burada kitap okuyorum. Burası çok güzel İzmir’de böyle bir yer yok. Böyle bir aktivitenin olması çok güzel, Herkesi buraya bekliyoruz” dedi.

Yöreye uygun müziklerin hiç eksik olmadığı Gazel kafede her yaştan kitapsever bulmak mümkün. Gelen vatandaşlar hem nostaljik bir ortamda kitap okuyor. Hem de çay ve kahvelerini yudumluyor.