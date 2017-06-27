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27 Haziran 2017 12:35

Bu mahallede, 7’den 70’e herkes şeker topluyor

Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı Aşağı Ayrancılar Mahallesinde 100 yıllık gelenekleri olan bayramlaşmada 7’den 70’e herkes şeker topluyor.

Bu mahallede, 7’den 70’e herkes şeker topluyor

27 Haziran 2017 12:35


Çaldıran ilçesine bağlı Aşağı Ayrancılar Mahallesinde bayramlar eski geleneklerle yaşatılarak devam ediliyor. Mahalle sakinleri, bayram namazı çıkışında önce birbirleri ile bayramlaşıyor, ardından da erkek ve çocuklar bir araya gelerek bayram namazı sonrası hazırlanan sabah kahvaltısını komşularının evinde yapıyor,, çayı başka bir komşuda içiyor ve tatlıyı da diğer bir komşuda yiyorlar. Daha sonra erkek ve çocuklar ellerinde poşetlerle ev ev dolaşıp kapıları çalarak önce bayramlaşıp daha sonra bayram şekerlerini alarak beraberlerinde taşıdıkları poşetlere bırakıyorlar.


Mahalle sakini Abdurrahman Çınarağaç, "Biz 40 haneli bir mahalleyiz. Sabah bayram namazına tüm mahalleli çocuklarımızı da yanımıza alarak gidiyoruz. Namaz çıkışında önceden hazırlanmış bir komşumuzun evinde kahvaltı yaparız. Çay ve tatlıyı da farklı iki komşumuzun evinde yaptıktan sonra tüm mahalleli çocuklarımıza alarak ellerimizde poşetlerle ev ev kapıları çalarak bayramlaşırız. Bu gelenek yaklaşık 100 yıllık bir geleneğimizdir. Ancak zamanla bu gelenek unutularak komşuluk ilişkileri bitme noktasına gelmiş. Bunu tekrar yaşatarak çocuklarımızın bayram coşkusunu yaşamalarını sağlamak, komşu ve çocuklar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde güçlü bağlar oluşturmaktır. Bu geleneği her kesin yaşamasını ve yaşatmasını istiyoruz"dedi.




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