“Buluşçu Abla” Başkaleli öğrencilere bilimi sevdirdi

Van'ın Başkale ilçesinde 'buluşçu abla' olarak tanınan Elçin Yalçıneli, ilkokul öğrencilerine bilimi sevdirmek için basit eserler yapmayı öğretti.

Bilimi sevdirmek için Türkiye'yi dolaşan Elçin Yalçıneli, bugüne kadar 74 il ile 450'den fazla ilçeye gitti. Son olarak Başkale Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Elçin Yalçıneli, bir ip kullanarak plastik atıklardan çıkardığı hayvan sesleriyle öğrencileri şaşırttı. Eğlendirirken çocuklara bilimi sevdirmek istediğini dile getiren Yalçıneli, teneke kutudan yavru ve anne köpek, oyun hamuru kapağından kedi, pet şişeden tavuk, 5 kiloluk yoğurt kabından inek sesi çıkarttı.

Öğrencilerden bazıları sahneye çıkarak Yalçıneli'ne yardım ederken, diğerleri ise gösteriyi keyifle izledi. Gösteriyi ilçeye bağlı okullardaki yaklaşık 3 bin öğrenci izledi.