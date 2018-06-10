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10 Haziran 2018 09:51

Burukanlar Derneğinden Ramazan yardımı

Van Burukanlar Kültürel, Sosyal ve Yardımlaşma Derneği tarafından 750 aile için hazırlanan Ramazan paketleri, kapı kapı dolaşılarak ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.

Burukanlar Derneğinden Ramazan yardımı

10 Haziran 2018 09:51


Burukanlar Kültürel, Sosyal ve Yardımlaşma Derneği, Van’daki 54 mahallede tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan Ramazan paketlerinin dağıtımına başladı. Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara el uzatmaya devam ettiklerini söyleyen Burukanlar Kültürel, Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı M. Şerif Erbenzer, 750 hane sahibinin yüzünü güldürmeye devam ettiklerini belirtti. Başkan Erbenzer, "Ramazan ayında da vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Çorbalarında bir nebzede katkımız oluyorsa ne mutlu bize. Vatandaşlarımızın duasına talibiz. Tüm Van halkımızın aileleriyle birlikte huzurlu bir Ramazan ayı geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.


Başkan Erbenzer, titizlikle tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere her yıl sayısını arttırarak Ramazan paketi dağıttıklarını, bu yıl Ramazan ayı içerisinde de 750 adet yardım kolisi hazırlandığını ve dağıtımının devam ettiğini sözlerine ekledi.




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