Burukiler Sosyal Kültürel Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği açıldı

Vali Mithat Bey Mahallesi’nde hizmete giren dernek açılışında ilk olarak Buruki aşiretinin tarihi hakkında bilgiler paylaşıldı. Açılışta konuşan Vali Zorluoğlu, ilimizin ve ülkemizin önde gelen aşiretlerinden biri olan Burukilerin özel gününde yer almaktan büyük memnuniyet ve şeref duyduğunu belirterek, “Sözlerimin başında; ilimize, ülkemize ve milletimize çok hayırlı hizmetlerde bulunan Kinyas Kartal Beyefendiyi saygı ve rahmetle anmak istiyorum” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Van’da bir anket yaptırdıklarını dile getiren Vali Zorluoğlu, “Van’daki vatandaşlarımıza şunu sorduk; ‘Van’da en çok olmasını istediğiniz şey nedir?’ Aldığımız cevapların geneli ‘huzur’ oldu. Vatandaşlarımız birinci sıraya huzuru yazdı. Gerçekten de bu şehir geçmiş yıllarda terör örgütlerinden çok çekti. Hakikaten bu toplum çok büyük travmalar yaşadı ve hala bu travmaları tam anlamıyla atlatabilmiş değiliz. Ama çok şükür son birkaç yıldır Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, hükümetimizin ve illerde valilerin koordinasyonunda, halkımızın da desteğiyle güvenlik kuvvetlerimizin gerçekleştirdiği çok başarılı operasyonlar neticesinde bugün Van da dâhil olmak üzere bölgemizde ve ülkemiz genelinde genel olarak huzurlu bir ortam var” diye konuştu.

Van’ın bu huzurlu ortamın bütün avantajlarını yaşamaya başladığına dikkat çeken Vali Zorluoğlu, şunları söyledi:

“Bunun şahitleri sizlersiniz. Son birkaç yıldır Van’da gerçek anlamda bir huzur var ve bu huzurun üzerine inşa edilen kamu hizmetleri, özel yatırımlar, artan turizm, sanayi ve tarım faaliyetleri var. Sadece geçtiğimiz yıl ilimize 500 bin yabancı turist geldi. Huzur içerisinde, cıvıl cıvıl, caddeleri, sokakları neşeli insanlarla dolu, göl kenarı, plajları, sayfiye yerleri çoluk çocuğuyla buralara giden mutlu insanlarla dolu bir Van’ı hep birlikte yaşadık. Yine biliyorsunuz; Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, huzur ortamı sağlandığı için bu yıl Van’da yaylalarımızı bütünüyle serbest bıraktık. Çiftçimizin kullanımına açtık. İnşallah bu şekilde hayvancılığa da önemli bir destek vermiş olduk. Yine huzur ortamı sağlandığı için yatırımcılar Van’a geri gelmeye başladı. Gerek turizm gerek sanayi gerekse tarım alanında birçok yatırımcı geri geldi ve bizlerle, kurumlarla yatırım planlarını görüşüyor. Bu huzur ortamı devam ettiği sürece Van’da yatırımlar artarak devam edecek.”

Buruki aşiretinin ülkemiz için çok kıymetli hizmetler yaptığını, bu hizmetlerin bundan sonra da devam edeceğine yürekten inandığını kaydeden Vali Zorluoğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Burada kurulan bu sivil toplum kuruluşu, esasında Burukilerin hem kendi mensuplarına, hem Van’a hem ülkemize daha fazla ve farklı alanlarda hizmet yapabilme gayesi ile açılıyor. Buna şüphe yok. Dernekleşme sayesinde valilerle, kaymakamlık ve belediyelerle ortak hizmet projeleri üretilebilme avantajı elde ettiler. Dernek başkanımıza buradan çağrı yapıyorum; ilimizde toplumsal anlamda çok önemli yeri olan, siyasi anlamda çok kıymetli olan aşiretiniz ile yakinen çalışmak ve birlikte projeler üretmek istiyoruz. Kurulan bu derneğin aşiret mensupları, halkımız, Van ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

Protokol konuşmalarının sonrasında, Müftü Nimetullah Arvas’ın duası ve kurdele kesimiyle açılışı gerçekleştirilen Buruki Aşireti Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şerif Erbenzer, Vali Zorluoğlu’na plaket takdim etti. Açılışın ardından dernekte incelemelerde bulunan Vali Zorluoğlu, dernek üyeleriyle de bir süre baş başa görüştü.

Açılış törenine Vali Murat Zorluoğlu’nun yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdür Vekili Hayati Önge, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, aşiret ileri gelenleri ve dernek yöneticileri katıldı.