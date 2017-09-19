‘Butik Sokak’ çalışması esnafın yüzünü güldürdü

İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi’nde bulunan Ahmet Haşim Sokak esnafı, bir araya gelerek işlevsiz sokağı hareketlendirmek için arayış içine girdi. Kendi iş yerlerine nostaljik bir görüntü vererek işe başlayan esnaf, İpekyolu Belediyesinden de destek talebinde bulundu. Talepler üzerine ‘Butik Sokak’ projesinin ikinci halkasını Ahmet Haşim Sokak’ta başlatan İpekyolu Belediyesi, sokağın ismini ise ’Kültür Sokağı’ şeklinde değiştirerek çalışmalara başladı.

Kültür Sokağı’nda kısa sürede yapılan yol düzenleme, kaldırım genişletme, peyzaj ve ışıklandırma çalışmalarının ardından vatandaşın uğrak yeri haline geldi. İHA muhabirine konuşan sokak esnaflarından İhsan Bal, sokağın daha önce kuytu bir yer olduğunu belirterek, yapılan çalışmalarla kısa sürede kenttin en işlek sokağı haline geldiğini söyledi. Bal, “İlk etapta sokak çalışması veya peyzaj alanında herhangi bir çalışma yoktu. Biraz kuytu bir sokaktı. Akşamları burada gezerken endişe duyacağımız, ürktüğümüz bir sokak halindeydi. İlk geldiğim ve iş yeri kiraladığımda buraya sanatsal bir kaygıyla yaklaştım. Sanatsal kaygıyı da göz önüne alarak üst katını atölye şeklinde tasarladık. İş yerimizi oluşturduktan sonra yavaş yavaş esnafla bir araya gelip imza topladıktan sonra İpekyolu Belediyesine başvurduk. Şu an ise her kafede farklı bir konsept var” dedi.

Halkın kültürel muhabbetlerin yapıldığı sokaklara ihtiyacı olduğunu ifade eden Cüneyt Çınar isimli vatandaş ise, “Sosyalleşme açısından insanların böyle güzel sokaklarda bulunması, şehrin bu şekilde açılması gerçekten onur vericidir. Halk olarak böyle şeylerin olmasını istiyoruz. Herkes bu durumdan çok memnun. Bu tarz sokakların insanlara güzel geleceği, psikolojisini rahatlatacağı ve yöre olarak yıllarca çekilen sıkıntıların, kültürel muhabbetlerin yapıldığı sokakların olmasıyla biraz daha genişleyebileceği, insanların ufkunu açacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“İnsanları burada tutabilmek için de sokağı zenginleştirmek gerekiyor”

Yapılan çalışmalar neticesinde vatandaşın uğrak yeri halinde gelen sokak, havaların soğumasıyla işlevini yitireceğini söyleyen işletme sahibi Ayhan Begiş de, kış mevsiminde sokağın işlevini yitirmemesi için İpekyolu Belediyesinden ‘Kış Bahçesi’ talebinde bulundu. Begiş, “Van merkezin bir şekilde dağılması gerekiyor. Bunun içinde halkı çekebilecek farklılıklar yapabilmek gerekir. Bu farklılık bir nebze olsun insanları çekiyor. Sadece çekmek yetmiyor, bir de tutabilmek gerekiyor. İnsanları burada tutabilmek içinde sokağı zenginleştirmek gerekiyor. Yaz mevsiminde bir şekilde insanlar dışarıda oturabiliyor. Şu dönemde hava serinde olsa oturup çayını, kahvesini içebiliyor. Van’da 7-8 ay yerde kar duruyor. Bu da dışarıyı kullanamayacağımız anlamına geliyor. Kış bahçesi projesi belediyenin desteğiyle hayata geçerse, sokak biraz daha hava almış olur” diye konuştu.

“Görsel çalışmalar insanları daha çok sokağımıza çekti”

Dikkat çekici görsel çalışmaların sokağı ilgi odağı haline getirdiğini belirten işletme sahibi Nazan Karaca Begiş ise, şunları söyledi:

“Kendimizi en iyi bulabileceğimiz sokak olarak burayı seçtik. Sokağımız canlı bir sokak. Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalarla daha iyiye gitti. Yapılan görsel çalışmalar, insanları daha çok sokağımıza çekti. İşlerimiz ilk açtığımız güne nazaran çok daha iyi. Kış bahçesi talebimiz var. Sayın Kaymakamımızdan bu konuda ricamız var. Böyle bir çalışma olursa, tüm esnafımız için harika bir butik sokak olur.”