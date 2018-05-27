Diğer
Kategoriler
27 Mayıs 2018 13:45

Büyük Birlik Partisi’nden istişare toplantısı

Büyük Birlik Partisi Van İl Başkanlığı, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi istişare toplantısı düzenledi.

Büyük Birlik Partisi’nden istişare toplantısı

27 Mayıs 2018 13:45


İl Başkanı Mevlüt Kaya başkanlığında düzenlenen istişare toplantısına Van İl Başkan Yardımcısı Necmettin Gürbüz, İpekyolu İlçe Başkanı Mehmet Sait Seven, Edremit İlçe Başkanı Cengiz Rençber, Erciş İlçe Başkanı Vedat Küçükkaya ve Saray İlçe Başkanı Ergin Yavaş katıldı.


İstişare sonrası alınan ortak karar neticesinde, genel merkezin almış olduğu kararı desteklediklerini, ‘Cumhur İttifakı’nın seçimden galip gelmesi adına her türlü çalışmayı yapacaklarını belirten BBP Van İl Başkanı Mevlüt Kaya, “Cumhur ittifakının başarılı olması için bölgemizde toplumla birebir görüşmeler sağlayacağız. Ev toplantıları tertip ederek 24 Haziran seçimlerinin başta ilimiz, ülkemiz, bölgemiz ile İslam coğrafyası için taşıdığı önemi aktaracağız. Yangına su taşıyan karınca misali bizler üzerimize düşeni yerine getireceğiz” dedi.


Toplantı, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
23
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç