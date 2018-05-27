Büyük Birlik Partisi’nden istişare toplantısı

İl Başkanı Mevlüt Kaya başkanlığında düzenlenen istişare toplantısına Van İl Başkan Yardımcısı Necmettin Gürbüz, İpekyolu İlçe Başkanı Mehmet Sait Seven, Edremit İlçe Başkanı Cengiz Rençber, Erciş İlçe Başkanı Vedat Küçükkaya ve Saray İlçe Başkanı Ergin Yavaş katıldı.

İstişare sonrası alınan ortak karar neticesinde, genel merkezin almış olduğu kararı desteklediklerini, ‘Cumhur İttifakı’nın seçimden galip gelmesi adına her türlü çalışmayı yapacaklarını belirten BBP Van İl Başkanı Mevlüt Kaya, “Cumhur ittifakının başarılı olması için bölgemizde toplumla birebir görüşmeler sağlayacağız. Ev toplantıları tertip ederek 24 Haziran seçimlerinin başta ilimiz, ülkemiz, bölgemiz ile İslam coğrafyası için taşıdığı önemi aktaracağız. Yangına su taşıyan karınca misali bizler üzerimize düşeni yerine getireceğiz” dedi.

Toplantı, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu.