Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu görevine başladı

Vali Murat Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi’ndeki başkan vekilliği görevine bugün resmen başladı. Valiler kararnamesi ile Elazığ Valiliği’nden Van Valiliği’ne atanan Vali Zorluoğlu, aynı zamanda Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine de atanmıştı. Büyükşehir Belediyesi’ndeki ilk mesai gününde Vali Zorluoğlu için bir karşılama düzenlendi. Genel Sekreter Mustafa Yalçın ve daire başkanları tarafından bahçede karşılanan Vali Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin yöneticileri ile tek tek tanıştı.

Daha sonra geçtiği başkanlık makamında açıklamalarda bulunan Vali Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak devam eden projeleri süratle tamamlamak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi. Zorluoğlu, “Valilik görevi ile birlikte bize tevdi edilen belediye başkanlığı görevimizi de elimizden gelen en iyi şekilde sürdürmeye çalışacağımızdan hiçbir Vanlı hemşehrimizin endişesi olmasın. Valilik makamında olduğu gibi belediyecilik hizmetlerinde de insanı ön planda tutan, istişareye ve çözüme odaklı hizmet anlayışımızla çalışacağız” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nde birimleri dolaşıp çalışanlarla sohbet eden Vali Zorluoğlu, daha sonra meclis toplantı salonunda kent ile ilgili brifing aldı.