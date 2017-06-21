Büyükşehir Belediyesi, gül suyu ve kandil simiti dağıttı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadir gecesi dolayısıyla Hz. Ömer Camii önü, toplu ulaşım araçları ve taksi duraklarındaki vatandaşlara kandil simidi ve gülsuyu dağıtıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, Zabıta Daire Başkanı Halis Barut ile beraber Hz. Ömer Camiinde kılınan ikindi namazından sonra Kadir gecesinden dolayı parklarda oturan vatandaşlar ve esnaf ziyaret ederek kandillerini kutladı. Vatandaşlara ve esnaflara hazırlanan kandil paketleri ikram edildi. Kentin cadde ve sokaklarında dağıtılan gülsuyu ve kandil simiti vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Ayrıca Ulaşım Daire Bağkanlığı’na bağlı ekiplerde, toplu ulaşım araçlarında ve taksi duraklarında gül suyu ve kandil simidi dağıttı.