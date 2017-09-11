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11 Eylül 2017 14:38

Büyükşehir Belediyesinden çiftçiye sıvat desteği

Van Büyükşehir Belediyesi, kırsalda hayvancılıkla uğraşan çiftçiler için 13 ilçede 530 yeni hayvan içme suyu sıvatı kurdu.

Büyükşehir Belediyesinden çiftçiye sıvat desteği

11 Eylül 2017 14:38


Türkiye’nin küçükbaş hayvan deposu olarak bilinen Van’da, Büyükşehir Belediyesi hayvancılığın geliştirilmesi için kent genelinde yaptığı sondaj çalışmaları, yeni sulama kanalları, göletler ve hayvan sulama sıvatları ile çiftçinin yüzünü güldürüyor. Bu kapsamda Tarımsal İşler Daire Başkanlığı, yaptığı alan çalışması ve çiftçilerin talepleri doğrultusunda 13 ilçede toplam 530 yeni hayvan içme suyu sıvatı kurdu. Kaynağından aldığı suyu meralara taşımak için 1 ila 4 kilometre arasında boru hatları döşeyen ekipler, sıvatlardan taşan suyun israf olmaması için de köylü ile birlikte ağaçlandırma çalışması yapıyor.


Hayvancılıkta sıvatların hayati öneme sahip olduğunu söyleyen Tarımsal İşler Daire Başkanlığı yetkilileri, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının da desteğiyle yılsonuna kadar tamamlanacak sıvatların sayısının toplamda bin 530’u bulacağını belirttiler.


Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden çiftçiler, hayvan sulama suyunun yetersiz oluşu nedeniyle hayvancılık faaliyetlerinin sürekli azaldığını ifade ederek, sıvatların tamamlanması ile birlikte hayvan sayısı artışında patlama yaşanacağını söylediler.




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