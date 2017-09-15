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15 Eylül 2017 11:56

Büyükşehir Belediyesinden engelli ve hastalara büyük destek

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli ve yaşlılara hasta bezi dağıtımına başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden engelli ve hastalara büyük destek

15 Eylül 2017 11:56


Sosyal belediyecilik anlamında yaptığı çalışmalarla 7’den 70’e her kesimin takdirini toplayan Van Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Çalışmalar kapsamında Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından engelli ve yaşlılara hasta bezi dağıtmaya başlandı. Yapılan tespitler sonucunda 200 aileye her ay 4 paket düzenli olarak hasta bezi dağıtılıyor. Yine bunun yanında hasta yakınlarına da hijyenik eldiven ve jel veriliyor.


Engelli ya da hasta raporuyla gelen herkese destek olacaklarını belirten Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri, “Engelli ve hasta vatandaşlara ulaşmak adına hizmetlerimiz aralıksız sürüyor. Engelli hastalara ve ailesine destek olmak adına her ay düzenli olarak hasta bezi dağıtıyoruz. Yine bunun yanında hasta, yaşlı, engelli ve yoksullara da çeşitli yardımlarımız var. Birimimize müracaat eden ve raporu olan tüm vatandaşlarımıza da kapımız açık” dediler.




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