Büyükşehir Belediyesinden iki yeni kavşak

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir ulaşımını daha hareketli, güvenli ve akışkan hale getirmek için yapılan çalışmalar devam ediyor. Yol Yapım ve Onarım Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı ekipler, İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Beşyol mevkisi ile Şerefiye Mahallesi Çohaz Petrol mevkisine iki yeni kavşak yapıyor. Yine bu kavşakları birleştiren yollar ise yenilenip aydınlatılıyor. Yenilenen yollar ve yapılan kavşaklarla şehir trafiğinin rahatlatılması ve kent estetiğinin görsel anlamda daha iyi hale getirilmesi hedefleniyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, Ulaşım Daire Başkanı Kemal Mescioğlu, ilgili birim müdürleri ile birlikte devam eden kavşak çalışmalarını yerinde incelendi. Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, yol ve kavşakların şehrin en önemli alanlarını oluşturduğunu belirterek, “Bu yıl içinde Şerefiye Caddesi’ni kaldırımlarıyla yollarıyla çok iyi bir hale getirdik. Şimdi de Çohaz Petrol olarak bilinen bölgede kavşak çalışmalarımız başladı. Yine bununla birlikte trafiğin yoğun olduğu Karşıyaka Beşyol mevkisine de kavşak yapıyoruz. Bu kavşakları birleştiren yollar ise yenilenip ışıklandırılıyor. Amacımız vatandaşımızın daha güvenli, daha hızlı bir trafikte seyahat etmesidir. Halkımıza hayırlı olsun” dedi.