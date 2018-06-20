Büyükşehir Belediyesi’nden kent hafızasına destek

Van Büyükşehir Belediyesinin kent hafızasına kazandırdığı ve içerisinde 7 kitaptan oluşan eserlerin yer aldığı, “Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları” tanıtım toplantısı yapıldı. Kadın Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, eski Van Belediye Başkanı Aydın Talay, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan ve yazarlar katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, belediyelerin sadece yol, su, elektrik, sosyal yardımlar, toplu taşıma ve itfaiye hizmetleriyle anılmaması gerektiğini belirtti. Van adına önemli bir adım atıklarını ve 7 güzel eseri bastıklarını belirten Genel Sekreter Yalçın “Bu şehirde ilk göreve geldiğimiz gün bir toplantı yaptık ve bu kentin yazılı bir eseri kitabı var mı diye sorduk. Mevcudu yok dediler. Mevcudu yok demek farklı anlamlara gelir. Mevcudu yok demek, yok etmişler demektir. Bu çok kötü bir şeydir. Bu bir saygısızlıktır. Bu yok olmayı hedefleyen bir yapının sonucudur. Bizde buradan başlayarak işe koyulduk. Bu kentin yakından tanıdığı eski belediye başkanlarımızdan Aydın Talay’ı Hüseyin Çelik’i yazarlarımızı aradık. Ve kitaplarınızı basmak istediğimizi söyledik. Sağ olsun onlarda yanımızda yer aldı. Bizde yazarlarımız ile birlikte bu 7 kitabı bastık. Gerçekten Van için çok önemli bir kaynak oldu. Bu kitapların hepsi tarihi kültürü çok güzel bir tatta anlatmış. Bende okumaya başladım epey de bir yol aldım. Gerçekten Van için çok önemli bir kaynak oldu. Van’ın tarihi, kültürü şiirleri, öyküleri, yer alıyor. Herkesin özelikle gençlerin okumasını istiyorum. Şimdiki gençlerimiz bir çok kitabı dijital ortamlarda okuyor. Tabiki teknolojiden faydalanıp okusunlar ama kitabı da ellerine alsınlar. Çünkü kitabı elimize alıp okumanın ayrı bir tadı hissi vardır. Bunu yapsınlar o tadı kokuyu hissetsinler" dedi.

Şu anda eğitim ve kültüre Büyükşehir Belediyesi olarak büyük önem verdiklerini söyleyen Yalçın, "Geçen yıl belediye olarak bir çok okulu onardık. Bu yılda bu hizmeti yaparak kırsaldaki okullarımız onaracağız. Bunun yanında sürekli eğitim merkezlerinde üniversiteye hazırlanan 2 bin 500 gencimize sürekli eğitim merkezlerinde eğitim veriyoruz. Bu yıl belediye tarihinde bir ilki gerçekleştirdik ve 7 kitabı yayın hayatına soktuk. Yeni kitaplarında basımı için çalışmalarımız sürüyor. Çok kısa zaman sonra değerli yazarlarımızın tarihi Van evleri, Gevaş adlı kitaplarını da yayınlayacağız. Biz bize gelecek tüm kitapların basımını yapmaya hazırız. Bunun için iki şartımız var. Birincisi ilk olması ikincisi de Van’ı anlatmasıdır. Van’ın tarihi kültürünü tanıtmak bizim için çok önemlidir" şeklinde konuştu.

Basılan kitaplarını tek tek tanıtan yazarlar ise Büyükşehir Belediyesine yapılan bu hizmet için teşekkür etti. Programın sonunda ise katılanlara Büyükşehir Belediyesi tarafından basılan 7 kitap hediye edildi.