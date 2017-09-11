Büyükşehir Belediyesinden okul onarım seferberliği

Büyükşehir Belediyesi, 2017-2018 eğitim öğretim yılının açılışına kısa bir süre kala eğitime destek vermek ve eğitim kalitesini artırmak amacıyla merkez ve ilçelerde bulunan 238 okulda bakım onarım çalışmasına devam ettiriyor. Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından eskiyen okulların ihata duvarı, boya, çevre düzenlemesi, tuvaletleri, camları, çatısı, masa ve sandalyeleri titizlikle onarılıyor.

Çalışmalar kapsamında Van’ın İran sınırında bulunan Saray ilçesinin Keçikayası Mahallesi’ndeki 50 yıllık 4 derslikli ilkokul ve lojmanında onarım yapıldı. Okul ve lojmanın tüm camları, çatısı ve boyası çalışmalar kapsamında yenilendi. Keçikayası İlköğretim Okulunda ustaların çalışması devam ederken, tatilden dönen Amasyalı 25 yaşındaki öğretmen Kübra Gökçe de çalışmalara gönüllü olarak yardım etti. Okulun boya badanasına yardım eden ve duvarları kapıları boyayan Kübra Öğretmen, öğrencileriyle de sınıfları temizledi.

“Hayatımda ilk kez boya yapıyorum”

Tatilden döndüğüne ve öğrencilerine kavuştuğuna sevinen Kübra Öğretmen, "Tekrar köyüme ve okuluma döndüğüm için çok mutluyum. Köye geldiğimde belediye personeli tarafından okulda onarım yapılıyordu. Ben de onlara yardımcı olmak ve bir işin ucundan tutmak adına yardım ettim. Hayatımda ilk kez boya yapıyorum. Bence bu deneyim inanılmaz keyifli ve güzel. Çünkü bu öğrencilere her şey değer. Ben buradan Büyükşehir Belediyesine bu hizmeti için teşekkür ediyorum" dedi.

Yol Yapım Daire Başkanlığı ekipleri de, merkez İpekyolu ilçesindeki okullarda çalışmaya devam ediyor. Ekipler, Selimbey Mahallesi’nde bulunan Şehit Kemal Görgülü ve Tuşba ilçesindeki İnci Kefali Anaokulu ile Tuşba Anaokulu’nun da onarımını yaptı. Okulların bahçe düzenlemesi yenilenirken, kaldırım ve yolları parke taşıyla döşendi.