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18 Eylül 2017 14:05

Büyükşehir Belediyesinden otopark ihalesi

Van Büyükşehir Belediyesinin çok katlı otopark ve 32 adet dükkan satışının 20 Eylül’de ihale yoluyla yapılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden otopark ihalesi

18 Eylül 2017 14:05


Büyükşehir Belediyesi tarafından Şerefiye Caddesi üzerinde yapılan 6 bin 682 metrekarelik 424 araçlık çok katlı otopark ve zemin katında bulunan 32 adet dükkanın satışı, Emlak İstimlak Daire Başkanlığı tarafından 20 Eylül tarihinde yapılacak olan ihale ile satışa sunulacak. 2886 Sayılı yasa gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalede en yüksek tekliflerin sahipleri otoparkın ve dükkanların sahibi olacak.


Otopark ve dükkan satışlarında alıcı toplam bedelin yüzde 25’ini peşin geri kalan bedeli ise 3 taksit halinde ödeyecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından çok katlı otoparkın muhammen bedelinin 21 milyon 381 bin 610 TL olarak belirlenirken, dükkanların fiyatları ise büyüklüğüne göre en düşük 157 bin 863 TL ile en yüksek 611 bin 231 TL arasında değişiyor.


Otoparkın hizmete girmesiyle birlikte Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddeleri gibi önemli caddelerdeki trafik büyük oranda rahatlatılacak ve çift sıra parklanmaların da önüne geçilecek.




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