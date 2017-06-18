Büyükşehir Belediyesinin mehter takımı görücüye çıkıyor

Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanlığına bağlı olarak bir süre önce kurulan ve Van Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneğinin de desteklediği ‘Van Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’, bu akşam ilk kez görücüye çıkıyor. Yaklaşık 3 ay önce 35 kişilik bir ekiple kurulan mehter takımı, Edremit’te İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılacağı iftar töreninde ilk gösterisini yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından Ünal Yürük ve Soydan Babayiğit isimli eğitmenler tarafından hazırlanan mehter takımı, bu akşamki ilk gösterilerinden önce son provalarını Van Kalesindeki tarihi Van evinin bulunduğu alanda yaptı. Mehter takımının provalarını Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan ile Genel Sekreter Mustafa Yalçın da izledi.

Vali İbrahim Taşyapan, mehter takımını kısa sürede gösterdikleri performanstan dolayı tebrik edip başarı diledi.

Çevredekilerin de büyük beğenisini kazanan mehter takımı, klasik mehter eserlerinin yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a atfedilen ‘Dik Dur Eğilme’ eserini de repertuarına dahil etti.

Van Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı bundan böyle Van’daki etkinliklerde boy gösterecek.