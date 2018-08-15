Büyükşehir Futbol Turnuvasında eleme maçları heyecanı

Van Büyükşehir Belediyesinin farklı birimlerinde hizmet veren personelin kaynaşmasını sağlamak amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen “Birimler Arası Personel Kaynaşması Futbol Turnuvası”, yarı final eleme maçlarıyla devam ediyor. 23 Temmuzda başlayan ve 31 Ağustos’ta gerçekleştirilecek final maçıyla son bulacak turnuvada 4 ayrı grupta 17 takım karşı karşıya gelirken, 8 takım yarı final eleme maçlarına katılmaya hak kazandı.

Elemelere katılmaya hak kazanan takımlar ise; VASKİ su işleri, zabıta ve yazı işleri, kültür sağlık ve genel sekreterlik, sosyal hizmetler muhtarlık ve hukuk, ulaşım, destek hizmetleri, yol yapım bakım ve onarım, kentsel dönüşüm ve insan kaynakları takımları oldu.

Turnuva yarı final eleme maçlarının ardından yapılacak yarı final karşılaşmalarından sonra 31 Ağustos’ta final karşılaşması ile son bulacak.