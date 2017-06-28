Büyükşehir ilçe yollarında

Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Gevaş’a bağlı Kurultu - Yanıkçay, Yemişlik - Bağlama grup yollarında ve Dereağzı Mahallesi - İskele Mahallesi ile Yuva Mahallesi arasındaki 14 kilometrelik yolda alt ve üst yapım işlerini aralıksız sürdürüyor. Yol yapım ekipleri, altyapı işlerinin tamamlanmasının ardından yolda sıcak asfalt uygulaması yapacak. 14 kilometrelik yolun teslim süresinden yaklaşık 2 ay önce Ağustos’ta bitirilmesi planlanıyor. Ayrıca Gevaş merkeze bağlı Dağyöre Mahallesi arasında bulunan 6 kilometrelik yolda iki hafta önce çalışmalarına başlayan ekipler, 28 haneli köy yolunda onarım ve drenaj çalışmasının ardından sathi kaplama işlerini de tamamlayarak vatandaşların kullanımına sundu.

Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yaşar ve Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı Cem Bartın, Gevaş’ta devam eden yol çalışmalarını denetleyerek bilgi aldı. Yaşar, Dağyöre Mahallesi’ni de ziyaret ederek burada bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Bölgede ikamet eden Halit Badem isimli vatandaş, eski yolun çamurundan ve tozundan kurtulduklarını ifade ederek, “Bu yollarda kış aylarında oluşan çukurlar, su birikintileri ve çamur bölgede ulaşımı eziyet haline dönüştürüyordu. Yağışların etkisiyle yol kaygan çamurlarla kaplanıyor, araçlar için büyük tehlike oluşturuyordu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri çok kısa bir sürede burada altyapı ve kaplama işini tamamlayarak yeni yolu köyümüze ve bölgemize kazandırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

İstanbul’dan Gevaş’a tatil için geldiğini belirten Nevrettin Badem de yeni yol çalışmalarının kendilerini sevindirdiğini belirterek, “Gevaşlıyım ancak İstanbul’da ikamet ediyorum. Her yıl tatilimi doğduğum yere gelerek akrabalarımla geçiriyorum. Bir yerden bir yere giderken yolların içler acısı hali içimizi burkuyordu. Büyükşehir Belediyesi’nin yenilediği yollarda güvenle ve keyifle yolculuk yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.