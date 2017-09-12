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12 Eylül 2017 17:51

Büyükşehir YÖREX Fuarı’na katılıyor

Antalya’da bu yıl 8.

Büyükşehir YÖREX Fuarı’na katılıyor

12 Eylül 2017 17:51

’si yapılacak olan Yöresel Ürün Fuarı’na (YÖREX 2017) Van Büyükşehir Belediyesi de katılıyor.


Van Büyükşehir Belediyesi, kentin tanıtılması ile ilgili yoğun bir mesai harcıyor. Bu kapsamda her yıl Antalya’da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı’nda (YÖREX) kurulacak Van tanıtım standında Büyükşehir Belediyesi de yerini alacak. 13-17 Eylül arası düzenlenecek fuarda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca 5 gün boyunca bir yandan sinevizyon sunumu ile Van’ın güzellikleri katılımcılara gösterilecek bir yandan da tanıtıcı broşür-kitapçık ve CD’ler dağıtılacak.


Büyükşehir Belediyesi Kadın Kooperatifinin ürettiği bal, sabun ve el emeği halı-kilimler de fuardı görücüye çıkacak. Üretildiği veya yetiştirildiği yörenin adıyla anılan gıda ürünleri, el sanatı ve sanayi ürünlerini ulusal ve küresel ölçekte tanıtmak amacıyla düzenlenen YÖREX Fuarı’na, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Ticaret Borsası, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Aşçılar Federasyonu gibi Van’ı temsil eden birçok kurum ve dernek katılacak.




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