Çaldıran Belediyesi 80 aileye iş imkanı sağladı

Çaldıran Belediye Başkanlığı ilçede atıl durumda bulanan kapalı spor salonunu onararak tekstil atölyesine çevirdi. 50 kişi İş-Kur destekli 30 kişinin de yetkili firma tarafından istihdam edildiği atölyede toplam 80 kişi istihdam ediliyor. Vangölü anlamına gelen ’Ona Leke’ markasıyla ayda 20 bin adet üretilen gömlekler iç piyasada satışa sunuluyor. Atıl durumdaki spor salonunda onarım yaparak onlarca vatandaşa iş imkanı sağladıklarını belirten İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ”İlçemizde hayır sever iş adamımız tarafından yapılan kapalı spor salonumuz atıl durumdaydı burada ciddi anlamda onarım ve tadilatlar yaparak 80 ailemize iş imkanı sunduk. Burada 50 kişi bir yıl boyunca İş-Kur destekli 30 kişiyi de yetkili firmamız tarafından istihdam edilerek toplam 80 aile ve yüzlerce vatandaşımızın aşına katkı sunduk. Bu da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Burada yaptığımız her hizmet ilçemize katma değer sağlıyor. Burada ilçemizde ilk defa üretim anlamında hizmetlerin yapılması bizlere nasip oldu. Bu istihdam ortamı her geçen ay artarak önümdeki aylarda daha çok vatandaşımızın ekmek kapısı olmasına vesile olacaktır. İş alanlarının açılması bakımında gerek ilçemizdeki esnaflarımız, gerek il dışındaki iş adamlarımızın burada istihdam yatırımlar düşünmeleri halinde hükümetimizin teşvik yatırımları ile birlikte belediye ve kaymakamlık olarak bizlerinde katkısının olabileceğini bilmelerini isteriz. İlçemiz iş sahalarının açılması ve insanlarında istihdam edilmesi bakımında bakir yerlerdir yatırımcılarımızı ilçemize bekliyoruz. İlçemizi de yaptığımız tüm hizmetlerde vatandaşımızın güzel ve rahat yaşamına ve aile ekonomilerine nasıl bir katma değer sağlayabiliriz hesabındayız. İlçemizdeki işsizliğin aza indirgemek adına her türlü çalışmalarımız devam ediyor ve edecektir” şeklinde konuştu.

Firma Yetkilisi Şefik Ensari ise, ”Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilimiz Tekin Dundar’dan yeni iş alanlarının açılması ve bu anlamda destek çıkacaklarını duyduk. Burada atıl durumda olan bir yerin tadilatını yaparak desteklediler. Firmamızda şu an 80 kişi çalışarak aile ekonomilerinde katkı sunuyorlar. Burada firmamız İngilizce ’Ona Lake’ yani Vangölü adını taşıyan gömlek imalatımız yapılmaktadır. Ayda 20 bin adet gömlek üreterek üretilen gömleklerimizi iç piyasada tüketiyoruz. Her geçen ay da hem üretim sayımız artarken hem de çalışan sayımız artarak daha çok ailenin ekonomisine katkı sunulmaktadır. İlçemizde ilk defa bir kaymakamın desteğiyle bu kadar insana istihdam ortamı sağlanmıştır. Kendilerine şahsım ve iş imkanı bulan firmamızdaki çalışanlar adına teşekkür ediyorum” dedi.