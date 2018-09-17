Çaldıran Belediyesi kilitli parke taşı çalışması başlattı

Çaldıran Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kırsal mahallelerde alt yapı çalışması biten yollarda bordürlü kilitli parke taşı ile döşenmeye başlandı. Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan aplikasyon çalışmalarının ardından 170 hane ve 3 bin 500 nüfusa sahip Han Mahallesi, ilk defa bordürlü kilitli parke taşı tanışacak. Yaklaşık 12 bin 625 metrekarelik yolun yapılması ile birlikte Han Mahallesi, tozlu ve çamurlu yol sorunundan kurtulacak.

Bir çok kırsal mahalleye kalıcı hizmetlerin ilk defa ulaştığını belirten İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, "Daha önce ilçemizin bir çok mahallesine hizmet anlamında çaba harcanmamıştır. Birçok kırsal mahallemiz ilk defa kilitli parke taşı yolları ile tanışacaklar. Daha önce 3 bin 500 nüfuslu Han mahallemizdeki cadde ve sokaklar kullanılamaz haldeydi. Fen İşleri Müdürlüğümüzün yaptıkları aplikasyon çalışmalarının ardından tamamlanan alt yapı ile birlikte 12 bin 625 metre kare bordürlü kilitli parke taşı yol yapımına başladık. İnşallah bir hafta gibi kısa bir zamanda tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Han Mahallesi sakinleri ise ilk defa mahalle aralarındaki cadde ve sokak yollarının kilitli parke taşı ile yapılacağını belirterek, “Bundan sonra çamur ve toz olmayan mahalle arasında rahat ve temiz ulaşımımız olacaktır. Belediyemizin mahallemize böyle bir hizmet getirmesi bizleri fazlasıyla memnun etti. Allah kendilerinden razı olsun” şeklinde konuştu.