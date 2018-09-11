Çaldıran Belediyesi, kırsal mahalle ve mezralarda kilitli parke taşı çalışması devam ediyor

Van'ın Çaldıran Belediyesi tarafından Çaldıran-Doğubayazıt yolu üzerinde bulunan Tendürek Dağı eteklerindeki Yaşkütük mezrasında kilitli parke taşı yol yapım çalışması başlattı.

Çaldıran Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünce Yukarı Yanıktaş Mahallesinde bağlı Yaşkütük mezrasında bordürlü kilitli parke taşı yol çalışması başlatıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince bitirilen aplikasyon çalışmalarının ardından kilitli parke taşı yol yapımı için stabilize alt yapı çalışmaları daha önce tamamlanmıştı. Geçen yaz sezonunda yukarı Yanıktaş Mahallesinde 12 bin metrekare kilitli parke taşı yol tamamlayan Belediye Başkanlığı, bu yıl ise Tendürek Dağı eteklerinde bulunan Yaşkütük mezrasında çalışmalara başlandı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak kilitli parke taşı yolunun mezra sakinlerinin hizmetine sunulacağını belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ”Belediyemiz Fen İşleri müdürlüğümüzün başlatmış olduğu Bordürlü kilitli parke taşı yol çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Fen İşleri Müdürlüğümüzdeki teknik kadroların yaptıkları apliksayon çalışmalarının ardından yapılan alt yapı çalışmalarının bitirilmesinin ardından kilitli parke taşı yol yapımına başladık. Geçen yaz sezonunda Yukarı Yanıktaş Mahallemizde 12 bin metrekare yol yapımını tamamladık. Bu mahallemize bağlı Tendürek Dağı eteklerinde de bulunan ve nüfus yoğunluğunun yaşandığı Yaşkütük mezramızda 13 bin metre kare yol yapımını bir hafta içinde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İlçemizde ve kırsal mahallelerde bulunan yollarımızı yaz sezonuna kadar tamamlayarak ilçemizdeki yol sorununu ortadan kaldırmayı planlıyoruz. Bu güne kadar yaptığımız hizmetlerde vatandaşlarımız arasında ayırım yapmadan hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz” dedi.