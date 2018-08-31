Çaldıran belediyesi okulların çevre düzenlemesine başladı

Okulların 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlamasına az bir zaman kalmasından dolayı Çaldıran Belediyesinin yetkili birimleri okulların bahçe düzenlenmesinin yanısıra bahçeler tazyikli suyla yıkanıyor. Eğitim ve öğretimin başlaması ile birlikte okulların eğitime hazır olacağını belirten Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ”İlçemizde bulunan okullarımızın 2018-2019 yılı için eğitim ve öğretime hazırlıyoruz. Geçen yıl Çaldıran Kaymakamlığı ve belediyesi olarak ilçe merkezi ve kırsal mahallelerimdeki okulların genel bakım ve onarımlarını tamamlamıştık. Bu sezonda öğrencilerimizin daha düzenli ve hijyen ortam da eğitim görmeleri için okullarımızda gerekli çevre düzenlemesi ve okul bahçelerini tazyikli sularla yıkıyoruz. Okullarımızın açılması ile birlikte eksiksiz eğitim ve öğretime hazır hale gelecek. İlçemizde belediye ve kaymakamlık olarak öğrencilerimize verdiğimiz maddi ve manevi desteklerle güzel yerlere geldik. Bu başarıların devamını sağlamak geleceğimiz olan çocuklarımızın çıtasının yükseltilmesi için desteklerimiz aralıksız devam ediyor edecektir” şeklinde konuştu.