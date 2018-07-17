Çaldıran Belediyesinden ambulans hizmeti

Çaldıran Belediyesine ait ambulans ve sağlık ekibi, ihtiyaç duyan hasta, yaşlı ve kimsesiz ile acil durumlarda vatandaşların yardımına koşuyor. Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden 69 yaşındaki ve 3,5 yıldır tedavi gören parkinson plas hastası vatandaş, belediye ekipleri tarafından evinden alınarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine götürüldü. Burada yapılan tedavinin ardından hasta vatandaş tekrar ambulansla evine bırakıldı.

Kendilerine ulaşan vatandaşların her türlü hizmetinde olduklarını ifade eden Çaldıran Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “Belediyemize ait ambulans ve personellerimizle 7/24 sağlık hizmetini vermeye devam ediyoruz. 0539 552 69 01 numaralı WhatsApp hattımızda ya da doğrudan belediyemiz yetkililerine ulaşarak bizlerden ambulans talebinde bulunan vatandaşlarımıza anında ulaşarak gerekli sağlık tedavilerinin yapılması konusunda elimizden gelen tüm çabaları harcıyoruz. Bizler için vatandaşlarımızın diğer hizmetler kadar sağlığıyla da yakından ilgilenmek çok önemlidir. Cumhuriyet Mahallemizde ikamet eden 69 yaşındaki hastamızın torunu tarafından ambulans talebi oldu. Hastamızı ambulansımız evinden alarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine götürdü. Burada yapılan tedavisinin ardından tekrar vatandaşımız alınarak evine bırakıldı. Kendisine acil şifalar diliyorum. Vatandaşlarımız her türlü konuda bizlere gece gündüz demeden 0539 552 69 01 numaralı WhatsApp hattımızdan ulaşabilirler” dedi.