Çaldıran Belediyesinden ‘gırar sıbe’ ikramı

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, 1. Hudut Tabur Komutanı Piyade Kıdemli Binbaşı Sezgin Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki ve Emniyet Müdürü Yunus Emre Aksoy ile birlikte İran sınırına yakın Çubuklu Mahallesi’nde bayram namazı kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı. Daha sonra beraberindekilerle birlikte yöresel kahvaltı olan gırar sıbe (sabah çorbası) ikramına katılan Kaymakam Dündar, vatandaşlarla bir araya geldi.

Unutulan geleneğin yaşatılması gerektiğini belirten Kaymakam Dündar, "İlçemizin unutulan geleneği olan bayram namazı sonrası kahvaltının yeniden yaşatılması, bizleri mutlu etti. İlçe merkezimiz başta olmak üzere tüm camilerimizde bu geleneği yaşatmaya başladık. Böylece eskiden olduğu gibi binlerce kişinin bayram namazı çıkışında bir arada kahvaltı yapıp, bayramlaşmasını ve dolayısıyla kaynaşmasına katkı sunduk. Bu geleneğimizi ilçe merkez camilerimizle birlikte İran sınırında yer alan Çubuklu Mahallesi ve Çoraklı mezrasında da gerçekleştirdik” dedi.

Bayramlaşmanın kardeşlik ve kucaklaşmayı gerektiğini dile getiren Dündar, “Kardeşçe hep birlikte yaşayarak, ülkemize sahip çıkmamızı gerekmektedir. Üzerinde yaşadığımız bu güzel vatanımızın en büyük sinerji kaynağı, kültürel zenginliğimiz ve manevi değerlerimizin kazandırdığı dayanışma ruhudur. Bu nedenle her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kurban kesimlerinin yapılarak etlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın hatırlanması büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

Daha sonra beraberindekilerle birlikte Çoraklı mezrasına geçen Kaymakam Dündar, mezra sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşlarla bayramlaşan Dündar, bayramların en güzel şekilde köylerde yaşandığına dikkat çekerek, “Bunu çocuklarımıza da mutlaka unutturmayalım. Çünkü bizleri bir arada tutan, bu tür geleneklerimiz ve inancımızdır. Bayramlar, Rabbimizin bir hediyesidir. Hepimiz kurbanlarımızı kesiyor, etlerini muhtaç ailelere ve akrabaya dağıtıyoruz. Bu inancımızın gereğidir. Allah cümlemize diğer günlerimizi de bayram tadında yaşatmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

İlke defa bir kaymakamın bayramda kendilerini ziyaret ettiğini dile getiren Çubuklu Mahalle Muhtarı Erdal Karakoç ise "Kaymakam ve beraberindekilerin kahvaltıda bizlerle bir araya gelmesi, daha çok kaynaşmamızı sağladı. Bu geleneğin sonraki yıllarda da sürmesini ümit ederek, bizleri bayram günü yalnız bırakmayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar ve beraberindekilere teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.