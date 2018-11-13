Çaldıran Belediyesinden ilçe merkezine 140 bin metrekare kilitli parke yol çalışması

Van'ın Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 140 bin metrekare bordürlü kilitli parke taşlı yol çalışması yapıldı.

Çaldıran Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar tarafından verilen talimat doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aplikasyon çalışmalarının ardından ilçe merkezinde bulunan Yavuz Sultan Selim, Bayazit, Fatih Sultan Mehmet, Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur ve Cumhuriyet mahallelerinde toplam 140 bin metrekare bordürlü kilitli parke taşlı yol çalışması yapıldı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “Çaldıran ilçemizde bu yıl hizmetlerin en büyüğünü gerçekleştirdik. Tarihinde yapılamayan hizmetleri vatandaşlarımızın ayağına getirmeyi başardık. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Hükümetimizin destek ve katkılarıyla başardık. İlçe merkezimizde bulunan Yavuz Sultan Selim, Bayazit, Fatih Sultan Mehmet, Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur ve Cumhuriyet mahallelerinde toplam 140 bin metrekare bordürlü kilitli parke taşlı yol çalışması yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu, Çaldıran tarihi için kalıcı hizmetlerde milat yılıdır. İlçemiz 30 yıllık belediye ve ilçe statüsünde hizmet vermektedir. Ancak önceki yerel yönetimler gelen kamu kaynağıyla herhangi bir hizmette bulanmamışlardır. Bizlerin atanması ile diğer yerlerde olduğu gibi ilçemizde de ciddi anlamda hizmetler yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Bu yapılan çalışmalar ilçe merkezlerimizde olduğu gibi kırsal mahallelerimizde de devam etmektedir. Çamur ve toz topraktan geçilemeyen yolları kilitli parke taşları ile süsleyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” şeklinde konuştu.

İlçe merkezinde yapılan hizmetlerden dolayı yetkililere teşekkür eden mahalle sakinleri ise, “Böylesine hizmetlerle ilk kez tanışıyoruz. İhtiyaç duyduğumuz her türlü hizmeti bize ulaştıran Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar'a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.