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16 Mayıs 2018 12:54

Çaldıran Belediyesinden istihdama katkı

Van’ın Çaldıran Belediyesi, istihdama katkı sağlamak amacıyla İş-Kur İl Müdürlüğü bünyesindeki 92 kişiyi kurayla işe aldı.

Çaldıran Belediyesinden istihdama katkı

16 Mayıs 2018 12:54


Çaldıran Belediyesi, ilçede istihdamın arttırılması amacıyla Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında Noter huzurunda yapılan kurayla işe alınacak 92 kişiyi belirledi. 6 ay boyunca çalışacak işçilerin aile ekonomilerine katkı sağlayacağını dile getiren Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “Çaldıran Belediyesi olarak ilçemizin kalkınması için her zaman istihdamın arttırılmasında hep arayış içinde olduk. Çaldıran’da mevcut işsizliği aza indirgemek için İş-Kur İl Müdürlüğüne yapılan talebimiz sonucunda 6 ay boyunca farklı mesleki dallarda çalıştırılmak üzere 92 kişilik iş imkanı sağlandı. 92 kişilik alım için 205 müracaat yapıldı. Müracaatlar arasında işe alınacakları Noter ve katılımcıların huzurunda kuralar çekilerek belirledik. Erkeklerde 35 yaş üstü, kadınlarda ise yaş sınırı bulunmayan alımlar, altı ay boyunca çalışarak aile ekonomilerine katkı sağlayacaklardır” dedi.


İşe alınan İş-Kur elemanları ise, adaletli bir alım yapıldığını belirterek, “Noter huzurunda kuralar çekildi. Bu bizler için çok güzel oldu. Kimse kimsenin hakkını yememiş oldu. Nasibi olan 6 ay boyunca İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Durdan sayesinde iş imkanı buldu” şeklinde konuştular.




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