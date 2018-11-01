Çaldıran Belediyesinden kilitli parke taşı çalışması

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığınca Kurtoğlan Mahallesi'ne bağlı Suveren mezrasında kilitli parke taşlı yol yapımına başlandı.

Çaldıran Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan altyapı çalışmalarının ardından başlatılan yol çalışmasında, 5 bin metrekare yol yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Daha önce stabilize yolların kullanıldığı 80 hane ve 430 nüfuslu mezra, ilk defa kilitli parke taşıyla tanışıyor. Yol çalışmalarının iki haftada tamamlanacağını belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “Kırsal mahallemiz olan Kurtoğlan Mahallemizin Suveren mezrasında ikamet eden vatandaşlarımız, zaman aşımına uğramış ve kullanılamaz hale gelmiş stabilizeden oluşan tozlu yolları kullanıyorlardı. Bizler bu zor şartlarda ulaşımın yapılmasına kayıtsız kalmadık. Fen İşleri Müdürlüğümüzün yaptığı altyapı çalışmalarıyla birlikte bordürlü kilitli parke taşlı yol yapımına başladık. Bundan sonra Suveren mezramızda cadde ve sokaklar parke taşlı olacak. Burada ilk defa böyle bir hizmetle tanışacak vatandaşlarımıza 5 bin metrekare yol yaparak hayır dualarını alacağız” dedi.