Çaldıran Belediyesinden mezralara modern yollar

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından mahallelere bağlı mezralarda bordürlü kilitli parke taşlı yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Kırsal mahalle olan Umuttepe Mahallesi'ne bağlı Saço mezrasında 2 bin 100 metrekare kilitli parke taşlı yol yapımına başlandı. 23 haneli olan ve 150 kişinin yaşadığı mezrada toprak yol kullanıldığını ifade eden Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, "Çaldıran Belediyesi olarak altyapı çalışmalarında ciddi anlamda kalıcı hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştırdık. Kırsal mahallelerimizle birlikte mezralardaki vatandaşlarımızı da unutmadık. Mezralarda kullanılan yollar kısmen eskimiş stabilize kısmen de topraktan yapılmış. Fen İşleri Müdürlüğümüzün yaptığı altyapı çalışmalarının ardından mezralarımıza da bordürlü kilitli parke taşlı yol yapımına başladık. Buralara bu tür hizmetler yeni ulaştırılıyor. Nüfus yoğunluğu olan Umuttepe Mahallemizin Saço mezrası da bunlardan biridir. Mezralarda ikamet eden vatandaşlarımızı da unutmadık, unutmayacağız. Hizmetlerimiz her mahalleye, mezraya eşit şekilde dağıtılmaktadır. Bizler halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak benimsedik. Bu şuurla vatandaşlarımıza hizmette bulunuyoruz. Yapımına başladığımız 23 haneli mezradaki 150 vatandaşımıza 2 bin 100 metrekare bordürlü kilitli parke taşlı yolu bir haftalık kısa zamanda yaparak hizmetlerine sunacağız” dedi.