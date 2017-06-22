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22 Haziran 2017 15:03

Çaldıran Belediyesinden okullarda tadilat çalışması

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından 9 mahallede bulunan ilk ve orta dereceli okullarda onarım ve badana işleri başlatıldı.

Çaldıran Belediyesinden okullarda tadilat çalışması

22 Haziran 2017 15:03


Çaldıran Belediye Başkanlığının başlatmış olduğu çalışmada, okulların gelen bakım ve badanası yapılarak gelecek eğitim öğretim yılına hazır hale getiriliyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, "Çaldıran Belediyesi olarak ilçemizde sadece alt yapı, temizlik ve diğer hizmetleri yaptığımız gibi camii ve taziye evlerindeki çalışmalarımızın yanı sıra okullarımızın da sorunlarına el atıyoruz. Başlattığımız bu çalışma ile ilçemizde bulunan 9 mahallemizin ilk ve ortaokullarında da bakım ve onarım hizmetlerimizi başlattık. Okullarımızın yaz tatiline girmesi ile birlikte ilk etapta ilçemizde bulunan Osmanlı, Kuskunkıran, Hangediği, Mehmet Tahir Taşel, Soguksu, Erginler, Güngören ilkokulları ile merkezdeki Yavuz Sultan Selim, Hafsa Hatun ve Anıttepe ilk ve ortaokullarının onarım, badana ve genel bakımları yapılarak gelecek eğitim yılının başlamasıyla geleceğimiz olan çocuklarımızın daha güzel ve kaliteli eğitim görmelerine katkı sunarak, ülkemize ve topluma faydalı birer birey olarak yetiştirilmeleri için elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.




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