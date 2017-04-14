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14 Nisan 2017 11:13

Çaldıran Belediyesinden örnek davranış

Van’ın Çaldıran kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi engelli bir şahsa akülü engelli aracı alındı.

Çaldıran Belediyesinden örnek davranış

14 Nisan 2017 11:13


Yavuz Sultan Selim Mahallesinde ikamet eden 68 yaşındaki 7 çocuk babası engelli Cemal Koç’a, Çaldıran Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından akülü engelli aracı hediye edildi. İlçe Kaymakamı Tekin Dundar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüseyin Efeoğlu tarafından arabasını teslim alan ve iki bacağında protez olan Cemal Koç, test sürüşü yaptı.


Geçirdiği damar tıkanıklığı hastalığı nedeniyle iki bacağını kaybeden Cemal Koç, “Eski bir arabayla işlerimi halletmek zorunda kalmıştım. Artık arabam eskidiği için her gün arızalar oluşuyor, gidemez hale gelmişti. Kaymakamlığa müracaatta bulundum, sağ olsunlar Kaymakamımız Tekin Dundar yardım elini uzattı. Hayalimdeki arabayı anlattım, bana aldı. Allah devletimize zeval vermesin. Çok mutluyum, artık rahatlıkla istediğim yere gidebilirim” dedi.


İlçe Kaymakamı Tekin Dundar ise, sosyal devlet anlayışı gereği tüm vatandaşlara gerekli tüm yardımları yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini söyledi. Dundar, “Devletimiz halkı için vardır. Bizler halkımızın hizmetinde olduğumuz gibi her zaman halkımızın yanında yer aldık, almaya devam edeceğiz. Bu vatandaşımızın en büyük hayaliydi, bu arabaya sahip olmak. Biz de kardeşimizin bu hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Artık eskimiş, sürekli arızalanan aracından kurtuldu. Beş bin liraya mal olan üç tekerlekli elektrikli arabasıyla bir nebze de olsa derdine derman olduk. Kazasız belasız günlerde kullansın dileğinde bulunuyorum” ifadelerini kullandı.




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