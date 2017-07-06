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06 Temmuz 2017 11:56

Çaldıran Belediyesinden sabunlu suyla yol yıkama

Van’ın Çaldıran Belediyesi, bölgede ilk defa sabunlu suyla cadde ve sokakları yıkadı.

Çaldıran Belediyesinden sabunlu suyla yol yıkama

06 Temmuz 2017 11:56


Çaldıran Belediyesi ekipleri, trafiğin engellenmemesi için gece saatlerinde cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkayarak, refüjlerin de genel bakımını yaptı. Çarşı merkezinin D-915 uluslararası yol üzerinden kurulmasından dolayı trafik yoğunluğunun yaşandığı Vanyolu Caddesi’nde başlatılan yıkama çalışmaları, çarşı merkezinde bulunan ara sokaklarda da devam etti.


Konu ile ilgili bir açıklama yapan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, içe merkezinin D-915 uluslararası karayolu üzerinde kurulduğunu hatırlatarak, “Trafik yoğunluğunun olmasıyla birlikte nüfus yoğunluğunun da fazla olduğu ilçelerden biri de Çaldıran’dır. Havaların ısınmasıyla birlikte cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkayarak daha güzel görünümlü ve temiz olmasını sağlamak, esen rüzgarlarda toz ve toprağın halkımızı rahatsız etmemesi için yıkama gereği duyduk. Van ve bölgede ilk defa sabunlu suyla cadde ve ara sokakları yıkattırdık. Belediye olarak üç haftada bir ilçemizdeki cadde ve ara sokakların yıkanmasını gerçekleştireceğiz" dedi.




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