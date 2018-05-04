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04 Mayıs 2018 10:25

Çaldıran Belediyesinden ‘şişme oyun grubu’ hizmeti

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, çocukların güzel vakit geçirmesi için şişme oyun grubu aldı.

Çaldıran Belediyesinden ‘şişme oyun grubu’ hizmeti

04 Mayıs 2018 10:25


Çaldıran Belediyesi tarafından çocukların daha güzel vakit geçirerek eğlenmelerini sağlamak amacıyla üç adet şişme oyun grubu alındı. Tırmanma duvarı, oyun evi ve kaydıraktan oluşan şişme oyun gruplar, belirli zamanlarda değişik okul bahçelerine kurularak çocukların oyun oynamaları sağlanacak. Belediye personelleri tarafından belirli günlerde, okul bahçelerinde hava ile şişirilerek kurulacak oyun grupları, günün sonunda tekrar toplanarak başka bir mahalledeki okulun bahçesine kurulacak.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Çaldıran Belediye Başkanlığı olarak mahalle ve okul bahçelerine çocuk oyun gruplarından oluşan parklar kurduklarını belirterek, “Çocuklarımızın birçoğunun belki de ilk olarak tanıştıkları şişme oyun grubunu aldık. Bu oyun grubu ile çocuklarımız daha güzel ve neşe içinde zaman geçirerek eğlenebileceklerdir. Belediye personellerimiz tarafından değişik zamanlarda okul bahçelerine hava kompresörü ile şişirilecek parklarda çocuklarımız zaman geçirecek. Şişme oyun parkımız kaydırak, tırmanma duvarı ve oyun evinden oluşmaktadır. Buralarda da miniklerin kazalara karşı daha güvenli olması ayrıca bizleri mutlu ediyor. Burada oynayan çocukların gözlerindeki neşeyi görmek bizleri son derece memnun ediyor” dedi.




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