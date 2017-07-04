Çaldıran Belediyesinden yol yapım çalışması

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’ın yaptığı bir ziyaret sırasında 200 haneli ve bin 500 nüfuslu Kuskunkıran Mahallesi’nin yollarının kullanılamaz halde olduğunu gördü. Yolların yapılması için mahalle halkına söz veren Dundar, cadde ve sokaklarda parke taşı döşenmesi için ilgili belediye birimlerine talimat verdi. Mahallenin kullanılamayan yollarda kilitli parke taşı ve bordür yapımına başlandı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tekin Dundar, yaptıkları rutin mahalle ziyaretlerinde 200 haneli ve yaklaşık bin 500 nüfusu bulunan Kuskunkıran Mahallesi’nde yolların tamamen kullanılamaz halde olduğunu söyledi. Dundar, “Şimdiye kadar diğer mahalle yollarımıza dokunulmadığı gibi buraya da dokunulmamış. Vatandaşlarımız topraktan yapılan ya da kendi imkanlarıyla yaptıkları yolları kullanıyorlardı. Yağmur ve eriyen kar sularından dolayı her taraf çamur deryasına dönüşüyordu. Bu sorunu ortadan kaldırmaya karar verdik. Vatandaşımıza söz verdik ve şimdi 16 bin metrekare kilitli parke taşı ve bordür yol yapımına başladık. Kısa zamanda bu yolu bitirerek Kuskunkıran sakinlerinin çamurlu yol sıkıntısını ortadan kaldıracağız. Hedefimiz, ilçemizdeki tüm mahallelerimizin cadde ve sokaklarını kilitli parke taşı ve bordürlerle süslemektir. İnşallah halkımızın da desteğini arkamıza alarak ilçemizdeki sorunları bir bir aşarak hizmetlerin en güzelini yapacağız” dedi.