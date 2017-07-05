Çaldıran Belediyesinden yol yapım çalışması

Merkezde bulunan ve yolları stabilize olan mahallelerde, Çaldıran Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü mühendislerince çalışma başlatıldı. Çaldıran ilçe merkezinde kilitli park taşı bulunmayan Beyazıt, Cumhuriyet, Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Selim mahallelerinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları ölçümlerin ardından hafta içinde ihalesi yapılarak yollarının yapımına başlanacak.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, altı mahallenin yaklaşık 15 bin nüfusa sahip olduğunu belirterek, “Merkezde

bulunan en büyük sorunlardan biri, mahalle yollarımızdır. Kısmen bordür ve kilitli parke taşı döşenen yollarımız mevcuttur. Birçok cadde ve sokağa el değmemiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze bağlı mühendislerimizin başlattıkları ölçüm çalışmalarıyla Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur, Cumhuriyet, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Selim, Recep Tayyip Erdoğan ve Beyazıt mahallesi yollarında bordür ve kilitli parke taşı döşemeyi planladık. Bu hafta içinde ihalesini gerçekleştirerek yolların yapımına başlayacağız. Vatandaşlarımızın toz topraktan oluşan yolları kullanmaları artık tarihe karışacak. Mahallelerimizin düzenli olmayan hiçbir cadde ve sokağı kalmayacak. Belediyemiz, halkımızın hizmetindedir, hizmetinde olmaya da devam edecektir" dedi.