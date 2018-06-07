Çaldıran Gençlik Spor, 1. Amatör ligde

Amatör Lig’den 1. Amatör Lig’e yükseldi.

Yıllardır yapılan mücadelelerde başarılı olamayan Çaldıran Gençlik Spor, Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar tarafından Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde futbol A takımı kurularak oynadığı maçlarda galibiyetler alıp kendi grubunda birinci oldu. Belediye Başkan Vekili Dundar’ın girişimleri sonucu 20 kişilik bir kadroyla kurduğu A takımına maddi ve manevi desteklerini Çaldıran Belediyesinden ve Kaymakamlık tarafından karşılanarak 1. Amatör Lig’inde devam edecek. Maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman eksiltmeyen ve her zaman yanlarında yer aldığını belirten Başkan Vekili Dundar, ”Çaldıran’da ilk defa bir futbol takımı 1. Amatör Lige çıkmayı başardı bunun sevincini yaşıyoruz. Çaldıran’da bu güne kadar oynanan maçlarda hiç ilerleme kaydetmemişti. Ancak Çaldıran Belediyesi olarak ilçemizi temsil edebilecek 20 kişilik A takımını Çaldıran Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde kurarak çalışmalarına başladılar. Oluşturduğumuz bu yeni oluşuma maddi ve manevi desteklerimizi esirgemeden futbolcularımızın da azimle çalışmaları sonucu oynadıkları maçların çoğunu alarak bir ilke imza attılar ve 2. Amatör Ligden 1. Amatör Lige çıkmayı başardılar. Önümüzdeki sezonda da bir üst tura çıkmanın gayretinde olacaklardır. İlçemizde değişik spor dallarında müsabakalar turnuvalar düzenledik. Amacımız gençlerimizi sporla buluşturarak sporda ilçemizi bir yerlere taşımaktı. Bunu da gençlerimizle el ele vererek başarmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Belediyemizin desteklediği spor dallarında bir çok başarıya imza atan sporcularımız bulunmaktadır. Bunların gelecekte hem ülkemizi ilimiz ve ilçemizi temsil edebilecek noktaya gelmelerini ümit ediyorum. Spor barıştır, kardeşliktir hoş görüdür. İlçemizde bu simgeleri bir araya getiren ve başarıya ulaşan tüm futbolcularımızı ve takımımızı destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.