Çaldıran ilçesine konferans ve tiyatro salonu

Bayazıt Mahallesi’nde bulunan ve 1999 yılında hizmete giren 37 derslik yaklaşık 950 öğrencisi bulunan Yavuz Sultan Selim İlkokulunun atıl durumda bulanan kapalı spor salonu, belediye ekipleri tarafından onarılarak tiyatro ve konferans salonuna dönüştürüldü. Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları aplikasyonun ardından yapımına iki ay önce başlanan tiyatro ve konferans salonunda 250 kişilik olduğunu ifade eden Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “Bayazıt Mahallemizde 1999 yılında yaptırılan 37 derslik ve yaklaşık 950 öğrencisi bulunan Yavuz Sultan Selim İlkokulumuzun atıl durumdaki kapalı spor salonunu değerlendirerek, ilçemizin ihtiyacı olan çok amaçlı tiyatro ve konferans salonuna çevirdik. Fen İşleri Müdürlüğü mühendislerimizin başlattıkları aplikasyon çalışmalarının ardından, iki aylık bir süre içerisinde 250 kişilik çok amaçlı hem konferans ve tiyatro salonuna dönüştürüldü. İlçemizin böyle bir yere ihtiyacı vardı. Bu atıl durumda bulunan kapalı spor salonunda gerekli çalışmaları yaparak hem ilçemize hem de okulumuza kalıcı bir tesis kazandırdık. Burada eğitim gören öğrencilerimiz için de kalıcı verimli olacaktır” dedi.