İlçe girişindeki kemer ile Vanyolu Caddesi’nde bulunan saat kulesi, belediye tarafından led ışıklarla süslendi. Belediyenin yaptığı altyapı çalışmalarının yanında şehrin estetik yapısına renk katmak adına yapılan ışıklandırma sistemi, ilçeye apayrı bir güzellik kattı.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ilçenin girişinde Ahlat taşlarından yapılan kemer ve Vanyolu Caddesi’ndeki saat kulesinin led ışıklarla aydınlatılarak, ilçenin güzelliğine apayrı bir güzellik katmaya çalıştıklarını belirtti. Dundar, “Yaptığımız çalışma, ilçemizin giriş çıkış ve merkezine görsel ve estetik yapısına değişik bir görünüm kazandırdı. İlçemiz tarihi ile şanlı olduğu kadar görselliğiyle de gelişmesi gerekiyor. Haklımızın layık oldukları hizmetleri kendilerine sunmaya çalışıyoruz. Led ile süslenen kemer ve saat kulemiz, akşam saatlerinde ışıklandırılarak ilçemize renk katacaktır” dedi.