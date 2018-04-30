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30 Nisan 2018 17:00

Çaldıran ışıklandırmayla bir başka güzel oldu

Van’ın Çaldıran Belediyesi tarafından ilçenin girişindeki kemer ile merkezdeki saat kulesi led ışıklarla aydınlatıldı.

Çaldıran ışıklandırmayla bir başka güzel oldu

30 Nisan 2018 17:00


Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından yapılan ışıklandırmayla akşam saatlerinde renkli görüntülere sahne olan kemer, ilçenin görünümüne de ayrı bir güzellik katıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ilçenin sembolü haline gelen kemer ile saat kulesini led ışıklarla aydınlattıklarını belirterek, “Çift şeritli yolu kapsayan kemerde geceleri karanlık ortamdan dolayı trafik de olumsuz etkilemekteydi. Aynı zamanda şehir görünümünü de olumsuz etkilemekteydi. Led ışıklarla süsleyerek ilçenin görünümüne ve trafiğe olumlu katkı sağladığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda ilçe merkezimizde bulunan saat kulesine de led ışıklar yerleştirilerek Çaldıran’ın güzelliklerine güzellik kattık. Çarşı merkezimiz D-975 uluslararası karayolu üzerinde bulunduğu için insanların çok uğradığı bir ilçe konumundadır. Bu çalışmalar ilçemizin güzel görünmesine büyük katkı sunacaktır” dedi.




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