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22 Aralık 2017 18:19

Çaldıran Kaymakamı Dundar, İran’da sınır güvenliği toplantısına katıldı

Van’ın Çaldıran Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, beraberindeki heyetle birlikte İran’ın Hoy kendinde düzenlenen sınır güvenliği toplantısına katıldı.

Çaldıran Kaymakamı Dundar, İran’da sınır güvenliği toplantısına katıldı

22 Aralık 2017 18:19


Çaldıran Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, beraberinde 1 Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Ramazan Çokkıyak, Hudut Subayı Piyade Binbaşı Mahmut Yıldız ve Çaldıran Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Lütfullah Yılmaz ile birlikte İran’ın Hoy kendinde sınır güvenliği kapsamında İranlı mevkidaşları ile toplantı yaptı. Türkiye ile İran arasında antlaşması gereği iki ayda bir dönüşümlü yapılan toplantıya bu defa İran makamı ev sahipliğini yaptı. Yapılan toplantıda 200 ile 228 nolu sınır taşları arasındaki güvenlik, terörle mücadele ve kaçakçılık konuları ele alındı. Toplantının iki saat sürdüğünü belirten İlçe Kaymakamı Dündar, "Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında 1937 yılında sağlanan Tahran Antlaşması gereği iki ayda bir dönüşümlü yapılan rutin toplantılarından biridir. Bu defa ev sahipliğini İran İslam Cumhuriyeti gerçekleştirdi. İki ülke sınırları arasında bulunan 200 ve 228 nolu sınır taşları arasındaki güvenliğin sağlanması ele alındı. İki ülke arasında bulunan sınırdaki terör olayları, kaçakçılık ve sınır güvenliği konuları ele alındı. Hoy kentinde yapılan toplantıyı İranlı mevkidaşlarımızla gerçekleştirdik. İki ay sonra İran İslam Cumhuriyeti heyeti ülkemize gelerek toplantıyı Çaldıran Kaymakamlığında gerçekleştireceğiz" dedi.




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